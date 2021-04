“Fuiste parte de mi vida”: la despedida de María Fernanda Villar, una de las exchicas Coppola, a Mauro Viale

La muerte de Mauro Viale desató una multitud de mensajes en las redes sociales, entre ellos, el de una de las llamadas chicas Coppola de los años 90 que visitaba todos los mediodías el programa del periodista en ATC. Se trata de María Fernanda Villar, ex pareja del empresario Poli Armentano asesinado en confusas circunstancias en 1994.

En respuesta al mensaje de pésame del periodista Eduardo Feinmann, la ex mediática escribió: “¡Te quiero Mauro! Fernanda Villar y Poli Armentano su caso inolvidable. Q.E.P.D. Qué triste noticia para mí. Perdón”.

María Fernanda Villar también fue parte del suceso de otra etapa del ciclo de Mauro Viale con el polémico caso Coppola, en el que se acusó al exmanager de Maradona de tenencia y tráfico de drogas. Por entonces, el rating del programa lideraba la franja del mediodía a fuerza de cruces y encontronazos entre los protagonistas de una dudosa investigación policial que terminó con un juez preso.

Es por eso que Villar conoció a Viale durante esa etapa y decidió despedirlo con otro mensaje en Twitter con una foto del periodista: “Te quiero Mauro, fuiste parte de mi dura vida de aquel momento con Poli Armentano. Para mí es un gran dolor el día de hoy. Siempre te voy a recordar, a pesar de mi sufrir de aquellos años. Fernanda e Hilda Elizabeth, mi madre) Q.E.P.D Mauro, oraré por tu familia”.

Para terminar, Villar volvió a tuitear con una foto de ella junto a Mauro: “Qué dolor al enterarme de tu partida esta noche, Mauro. Jamás te voy a olvidar. Fueron muchos años y cosas dolorosas compartidas, y sin haber logrado saber la verdad. Te quiero Mauro, hasta siempre”. Así finalizó su adiós a quien fuera el conductor de Mediodía con Mauro, el polémico programa de Viale que dejó una huella para siempre en la televisión de los noventa.

Pero no conforme con los tres mensajes compartidos en Twitter, Villar quiso despedirlo a través de su cuenta de Instagram. Allí repitió su sentido pésame: “¡Se fue gran parte de mi vida sin resolver con Mauro! Que noche tan triste para mí, al haber conocido esta noticia. Te quiero Mauro, y jamás te olvidaré en tanto que hemos vivido en aquellos años tan duros, fuertes, y llenos de todo, (con mi madre al lado), los tres tratando de saber quién mató a Poli! Que DIOS TE TENGA HOY MISMO EN SU GLORIA. ORARÉ POR TODA TU FAMILIA,Y QUE EN PAZ DESCANSENTU ALMA. TE QUIERO MAURO. Hasta siempre”.

“Qué lástima que no hicimos aquel programa juntos… LA VIDA NO NOS AYUDÓ EN AQUEL TEMA A TRATAR”, concluyó la ex mediática.

LA NACION