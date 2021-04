“Mauro Viale inventó a los mediáticos”, dijo Liliana Parodi, su histórica productora periodística

El periodista Mauro Viale, que se encontraba internado en el sanatorio Los Arcos de Palermo por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus, murió este domingo a los 73 años, tras sufrir una trombosis que le provocó un infarto masivo.

Liliana Parodi, gerenta de programación de América TV y productora histórica del periodista que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el jueves, recordó la última conversación que tuvo con Viale, el sábado por la noche, y realizó una sentida semblanza de su compañero, con quien compartió más de veinte años de trabajo en el mismo grupo televisivo.

“Él no nos preparó para esto. Yo le escribí a las diez de la noche del sábado, diciéndole que conocía a mucha gente que tenía lo mismo que él y que habían salido bien”, contó este lunes Parodi, en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio con vos.

Mauro Viale (1947-2021)

“Me dijo que estaba todo bien y le hice una humorada por el carácter que él tenía: ´Mirá que los médicos no son panelistas y que los productores no son las enfermeras’, le dije. Me contestó: ‘Yo sé que tenés cariño por mi. Voy a salir de esta más fuerte’. Esto fue a las diez de la noche del sábado”.

Parodi, que trabaja en América TV desde hace 27 años, contó que cuando Mauro Viale llegó al canal en 1997, contratado por Eduardo Eurnekian, los integrantes del equipo no querían trabajar con él, ella incluida, pero que terminó como su productora periodística: “Él tenía una manera de contar historias muy diferente para lo que nosotros vivíamos como periodistas”.

“Yo aprendí de los cabrones como él, tampoco soy un angelito, no puedo enojarme con esa parte de las personas”, recordó y añadió que “podías contar con Mauro las 24 horas, porque él estaba en el último momento”. “Con una cámara y un móvil hacía televisión”, señaló.

La actual gerenta de programación recordó la época en la que el programa Mediodía con Mauro medía “20 puntos de rating” (estimativamente, unas dos millones de personas). Era 1997 y los personajes de la farándula como Jacobo Winograd, Samantha Farjat, Natalia Denegri y el ex representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, asistían al piso de América como si fueran habitués. “El círculo rojo del periodismo no lo apoyaba, pero Mauro inventó a los mediáticos”, consideró Parodi.

Sobre el final, recordó las grandes pasiones del periodista. “Después de la televisión, el único gusto que él tenía era por la familia, por su mujer Leonor y sus hijos. Ese era el otro mundo de Mauro. Familia y trabajo, familia y trabajo. No tenía otra manera de pensar la vida”, concluyó.

