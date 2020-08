Furor en TikTok: tiene 15 años y cuenta cómo es vivir con síndrome de Tourette

Valentina Quintana es de Temuco, Chile. En sus redes sociales comparte el día a día de su enfermedad y lucha contra el bullying

Valentina Quintana tiene 15 años, es de Temuco, Chile, y en las últimas horas se volvió viral en TikTok por contar en primera persona su enfermedad: síndrome de Tourette. En un emocionante video, la adolescente explicó su cotidianidad y su lucha contra el bullying, y se animó a pedirle al mundo más empatía. "Ojalá me puedan entender, y no solamente a los que tenemos Tourette, sino a todas las personas que puedan tener alguna enfermedad que pueda significar la burla de otros", expresó.

Con una grabación en modo selfie, la joven chilena contó cómo es padecer una enfermedad cuyo origen aún se desconoce y hasta el momento carece de cura. Recibió su diagnóstico hace apenas dos años, por lo que, desde muy chica, tuvo que desarrollar su paciencia y fortaleza para vivir con el síndrome. Ahora empezó a mostrarse "tal cual es" y comparte videos en las redes sociales en los que relata: "Hoy es un día muy ticoso".

"No me tiene que dar vergüenza. No. Esta soy yo", dijo semanas atrás, cuando realizaba una transmisión en vivo y varios de sus tics se manifestaron mientras se maquillaba. El episodio asombró a cientos de usuarios por la paciencia con la que Valentina manejó la situación. Su simpatía para llevar adelante "una vida normal", como ella misma la llama, se asoma en cada detalle que muestra a sus más de 100 mil seguidores.

Levantando una bandera contra el bullying y con el objetivo de enseñar a más personas sobre la enfermedad, la adolescente comparte hasta lo más íntimo de su experiencia. "Hay mucha gente que se ríe en la calle. Hay personas que han creído que yo finjo los movimientos, pero, ¿cómo voy a fingir hacerlos? Yo simplemente tengo esta enfermedad y tengo que vivir con esos comentarios malos día a día", expresó.

"Quiero que esto se visibilice, que no sea como en la televisión que muestran a personas de 30 años y que casi ni tienen movimientos. Yo quiero mostrar la realidad, lo que me cuesta el día a día", sostuvo. Recientemente, la adolescente hizo su primera aparición en público junto al influencer argentino Fede Popgold. En una cálida y sincera charla, relató su historia de vida ante a una gran audiencia.

Como parte clave de su mensaje, Valentina invita a solidarizarse con quienes atraviesan cualquier tipo de enfermedad, a combatir el bullying y, por sobre todo, empatizar con el otro. "Aunque me esfuerce por tener una vida 'normal' hay días que no puedo, que me cuesta, me frustro. En esos momentos me gustaría que ustedes me alentaran a seguir adelante para sentirme mucho mejor conmigo misma", pidió a sus seguidores.

Qué es el síndrome de Tourette

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por la aparición de múltiples tics involuntarios, rápidos y repentinos. Según médicos especializados, los movimientos son generalmente en la cabeza o en el cuello, y la frecuencia y modalidad de los tics es variable.

Tiempo atrás, la neuróloga Emilia Gatto, jefa del área de Movimientos Anormales de Ineba, explicó a LA NACIONque "la característica fundamental es que la persona que lo padece tiene una sensación subjetiva imperiosa de realizar ese movimiento".

"Se trata de una enfermedad que se hace presente a temprana edad, desde los 5 o 6 años, y hasta los 21. Todavía no se conoce el origen, aunque se cree que está relacionada con el neurodesarrollo -sostuvo Gatto-. En la actualidad, no tiene cura y atraviesa diferentes períodos en los cuales los síntomas y signos están más presente que en otros".

Respecto al tipo de reacciones involuntarias, expertos indican que los tics más simples pueden ser un pequeño movimiento como el parpadeo excesivo, el fruncir la nariz, hacer una mueca con la boca o levantar las cejas; los más complejos incluyen una serie de movimientos encadenados, como girar, patear, saltar o morder. También pueden aparecer sonidos realizados con la nariz o la repetición involuntaria de una sílaba o palabra.