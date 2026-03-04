Un científico afirma que encontró evidencia física de que vivimos en una simulación de computadora

La idea de que nuestra realidad es una construcción artificial, popularizada por la cultura pop y películas como Matrix, dejó de ser un mero argumento de ciencia ficción para ingresar en el terreno del debate académico. Melvin Vopson, profesor asociado de física en la Universidad de Portsmouth, sostiene que encontró indicios científicos que respaldan la teoría del universo simulado. Según su investigación, lo que percibimos como leyes físicas podrían ser, en realidad, algoritmos de un sistema computacional inmensamente avanzado.

El núcleo de la argumentación de Vopson reside en una nueva regla física que él denomina la Segunda Ley de la Infodinámica. Para comprenderla, el científico la contrasta con la indiscutida segunda ley de la termodinámica, la cual establece que la entropía —una medida del desorden— en un sistema aislado siempre aumenta o se mantiene constante, pero nunca disminuye. Es la razón por la cual una taza de café caliente dejada sobre una mesa eventualmente alcanza el equilibrio térmico con su entorno, por lo que maximiza su entropía y pierde energía útil. Sin embargo, al estudiar los sistemas de información, Vopson observó un comportamiento opuesto.

La Segunda Ley de la Infodinámica está detrás de la teoría de la simulación IA

En un artículo publicado en The Conversation, el físico explica que la entropía de la información tiende a permanecer constante o a disminuir con el tiempo, de forma que alcanza un valor mínimo en el equilibrio. Según detalló en declaraciones al portal EurekAlert!, junto a su colega el Dr. Serban Lepadatu, descubrieron que esta dinámica es diametralmente opuesta a la termodinámica tradicional. Esta tendencia hacia la minimización de la información sugiere un proceso de optimización de datos, una característica fundamental de los sistemas informáticos complejos.

Vopson argumenta que un universo tan vasto y complejo como el nuestro, si fuera una simulación, requeriría una optimización y compresión de datos integrada para reducir la potencia de cálculo y los requisitos de almacenamiento necesarios para ejecutar el programa. “Esto es exactamente lo que observamos a nuestro alrededor, incluidos los datos digitales, los sistemas biológicos, las simetrías matemáticas y el universo entero”, afirmó el investigador en el mencionado medio.

Para probar esta hipótesis, el equipo analizó genomas reales del SARS-CoV-2 (Covid-19). Al observar las mutaciones del virus, notaron que la entropía de la información genética disminuía con el tiempo, lo que desafía la visión darwiniana convencional de que las mutaciones son eventos puramente aleatorios. Según Vopson, esto indica que existe un proceso determinista oculto que impulsa las mutaciones hacia una mayor eficiencia de datos, comportándose como un código que se optimiza a sí mismo.

Las mutaciones de los genomas reales del SARS-CoV-2 fueron parte fundamental de esta teoría CONICET

Otro punto clave de su teoría es la prevalencia de la simetría en la naturaleza, desde los copos de nieve hasta las estructuras biológicas. El estudio matemático de Vopson demuestra que los estados de alta simetría corresponden a la entropía de información más baja. Por lo tanto, la naturaleza favorece la simetría no por azar, sino porque es la forma más eficiente de almacenar información en el sistema.

No obstante, la comunidad científica mantiene su escepticismo, ya que otros expertos como el Dr. Mir Faizal argumentaron que una descripción completa de la realidad no puede lograrse solo mediante computación algorítmica. “Requiere una comprensión no algorítmica, que por definición está más allá de la computación algorítmica y, por lo tanto, no puede simularse”, señaló Faizal, lo que sugiere que la complejidad del universo trasciende el código binario.

Desde el lanzamiento de la película Matrix en 1999, el mundo se obsesionó con la teoría de la simulación

Pese a las críticas, Vopson insiste en que la Segunda Ley de la Infodinámica parece ser una necesidad cosmológica. Si esta ley se valida completamente, sería la primera vez que se produce evidencia científica que respalda la teoría de que somos parte de un gran diseño digital.