Las mamparas no van más: la última tendencia que las reemplaza

La renovación de los espacios del hogar experimenta un cambio significativo en este 2026. Las mamparas de las duchas tradicionales en los baños ceden su protagonismo a una alternativa: el tabique. Estas separaciones son el último grito de la moda en los sanitarios, gracias a que ofrecen modernidad y personalidad para este importante ambiente de la casa.

El tabique, a diferencia de las mamparas de vidrio o acrílico, trasciende la función de separar la ducha. Se erige como un elemento central que se destaca por el valor estético y durabilidad, superior al vidrio templado. Su construcción con materiales sólidos y perdurables le confiere una presencia imponente y mayor resistencia.

La predilección por el tabique no es casual: se sustenta en características distintivas. Su composición material es clave: puede construirse con mampostería, cemento alisado, placas de yeso o madera. Estos materiales garantizan solidez y abren un abanico de posibilidades estéticas y funcionales, haciéndolo atractivo para proyectos de reforma o nueva construcción.

Los tabiques agregan diseño al ambiente (Foto: Pinterest)

Dos aspectos sobresalientes lo convierten en opción fundamental para el baño contemporáneo. Su versatilidad es notable, ya que permite adaptación a cualquier estilo decorativo. Desde ambientes minimalistas y modernos, donde sus líneas potencian la sofisticación, hasta baños rústicos o industriales, donde su robustez complementa la estética. Esta capacidad de mimetizarse enriquece diversos estilos.

En segundo lugar, el mantenimiento del tabique representa una ventaja considerable con respecto a otras opciones. Al prescindir de partes móviles o superficies de vidrio que requieren limpieza constante, se vuelve mucho más fácil de cuidar y mantener en óptimo estado. Esta simplicidad contribuye a su atractivo y funcionalidad, especialmente para aquellas personas que les cuesta limpiar seguido. Además, invita a la creatividad, permitiendo jugar con colores y texturas, e incorporar nichos o estantes, aumentando el orden en la ducha sin sacrificar el diseño.

El tabique le agrega funcionalidad a la zona de la ducha (Foto: Pinterest)

Para quienes planean una renovación, los especialistas recomiendan concebir el tabique como pilar central del proyecto. Su flexibilidad permite manifestarse de diversas formas: como una pared completa que redefine la distribución, o como una estructura de media altura. Su forma es maleable, pudiendo ser recto o adoptar curvas que aportan fluidez y dinamismo, todo en función del tamaño y la distribución del baño.

La integración del tabique en el diseño va más allá de su forma básica. Permite incorporar iluminación indirecta, creando atmósferas cálidas. También es lienzo para revestimientos originales que reflejen la personalidad, o para la inclusión de detalles en madera y metal que aporten elegancia. De esta manera, el tabique se convierte en un elemento transformador capaz de crear un baño único y a la medida, marcando una nueva era en el diseño.

Qué dice el Feng Shui sobre el baño

Cabe recordar que, según el Feng Shui, la decoración del baño debe transmitir limpieza, equilibrio y armonía, ya que es un espacio donde la energía (chi) tiende a dispersarse. Se recomienda mantenerlo ordenado y libre de objetos innecesarios, con buena ventilación y luz natural siempre que sea posible. Los colores ideales son los tonos suaves y naturales, como blanco, beige, verde claro o celeste, que evocan pureza y calma.

Incorporar elementos de madera y plantas naturales en el tabique ayuda a equilibrar la presencia dominante del agua, mientras que los espejos deben estar bien ubicados y en buen estado para favorecer el flujo energético. Además, es clave que la tapa del inodoro permanezca cerrada y que las canillas no tengan pérdidas, ya que, simbólicamente, el agua representa la prosperidad.