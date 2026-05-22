Gabriel Rolón: “Cuando te escribe un ex, quedás en la situación de ‘no hice nada’ y ‘tengo un problema’”
El reconocido psicólogo habló sobre la incomodidad que genera que una expareja vuelva a aparecer de forma inoportuna; cómo reaccionar para no sentirse culpable ni herir sus sentimientos
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Muchas veces la reaparición de una expareja puede sorprendernos, ya sea porque hace mucho no sabíamos de él o porque en la actualidad ya formamos otro vínculo amoroso. De forma presencial o virtual, el episodio puede generar una sensación de pánico incomprensible por no saber cómo actuar. Es por eso que Gabriel Rolón decidió traer el tema a su columna en Perros de la calle (Urbana Play 104.3) y así poder abordar esta situación con los oyentes de manera pacífica.
“Hay ocasiones en las que te gana un miedo un poco irracional. Te escribe un ex y te pone una situación donde decís: ‘Yo terminé bien, el mensaje es amable, no me está tirando ninguna onda’. Pues bueno, gracias. Pero si yo le digo: ‘Bueno, gracias’, a lo mejor mi pareja me dirá: ‘Estuviste en contacto con él, te escribió y le respondiste’. Entonces no le respondo“, analizó el psicoanalista.
Pero el no contestar también podría hacer sentir mal a la expareja, con quien si bien no se tiene ningún tipo de compromiso, lo cierto es que formó parte importante del pasado y de la construcción de uno como persona. “Quedaste en la famosa situación de yo no hice nada y ahora tengo un problema. La vida muchas veces te pone ante esta situación, ¿no? Y empezás a darte máquina y máquina. Te agarra taquicardia, te pones con miedo y cuando estás tenso empezás a predisponerte de un modo tal que sufrís“, reconoció el especialista.
Sin embargo, la forma más fácil para Rolón de enfrentar la situación es responder. “Sufrís mucho por algo que a lo mejor es más sencillo: enfrentar la situación real. Y cuando vas y le decís a tu pareja: ‘Me crucé a tal...’ o ‘Me saludó por mi cumpleaños Fulano’, y empieza con las preguntas, es simple decir: ‘Nada, solo le agradecí’“, remarcó.
Las declaraciones de Gabriel Rolón generaron rápidamente repercusión en redes sociales, donde las aguas se dividieron entre aquellos que compartían la postura del analista y aquellos que aseguraban que, tras poner punto final a una relación, no debe volver a hablársele a un ex.
“En estos tiempos no tendría que ser un problema relacionarse de manera saludable o recibir un mensaje con quien tuvimos un vínculo. No se debería ocultar ni mentir, ni bloquear ni despojar de la vida si fue parte de la vida que uno mismo eligió”, analizó una usuaria.
A lo que otro comentó: “Se ponen límites; a lo máximo se le agradece y se le dice que no te escriba, que respete tu pareja. No se les da espacio a las personas para que entren y salgan de tu vida como quieran, menos teniendo pareja”.
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