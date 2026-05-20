Gabriel Rolón: “El deseo no atrae nada, el deseo te empuja a vos”

La construcción de una vida plena exige abandonar la idea de que los objetivos llegarán por arte de magia y abrazar, en su lugar, una postura activa frente a la realidad. Según explicó el psicoanalista Gabriel Rolón en Perros de la Calle (Urbana Play), la concepción popular sobre el deseo suele ser errónea: “El deseo no trae nada, el deseo te empuja a vos a ir hacia lo que deseas”.

Para el especialista, esta fuerza interna no funciona como un imán de eventos fortuitos, sino como un motor de desplazamiento que obliga al sujeto a salir de su zona de confort para buscar aquello que persigue, ya sea una meta laboral o un vínculo afectivo. En este sentido, Rolón enfatiza que la dinámica de la existencia radica en el hacer: “Me parece que no es anda y tomalo, es anda y buscalo. Después vemos si lo podés tomar o no. Porque a veces que vos lo puedas tomar no depende de vos”.

Las palabras de Gabriel Rolón dieron mucho que pensar en quienes buscan milagros continuamente IA

Esta premisa se extiende a la vida profesional, donde el analista sugiere que ante la ambición de un puesto, el camino correcto consiste en prepararse y entregar el currículum, donde se deberá asumir que el desenlace final quedará, en última instancia, bajo la órbita de terceros. “Sí me gusta esta mirada de ir por lo que se desea y no de quedarse esperando a que mágicamente lo que uno desea venga a uno”, sentenció el profesional en su columna radial.

El análisis por la búsqueda de milagros

Esta perspectiva sobre el deseo está íntimamente ligada a la crítica del autor hacia la esperanza pasiva y la búsqueda de resultados inmediatos. Anteriormente, el psicólogo señaló que la esperanza, cuando se malentiende, puede incapacitar al individuo al dejarlo a la espera de milagros que no dependen de la voluntad personal. El analista sostiene que el psicoanálisis funciona como “el arte de intentar que alguien no cumpla su destino”, con lo que refirió a los mandatos ajenos que confunden la visión propia.

La suerte o los milagros no son comunes, por lo que Rolón insta a hacer algo con los deseos Freepik

Según Rolón, los seres humanos suelen estar tan atravesados por expectativas familiares y sociales que terminan convirtiéndose en sujetos excéntricos a sí mismos. Al abordar el bienestar emocional, Rolón introduce un concepto propio que expresó de la siguiente manera: “No existe la felicidad, existe la faltacidad”. Esta fue definida como una forma de plenitud capaz de integrar las heridas, dolores y ausencias propias de la condición humana.

Este enfoque rechaza la búsqueda de una plenitud absoluta, calificándola de inalcanzable, y propone habitar el presente: “La felicidad es ese momento de eternidad donde lo que fuiste, lo que querés ser, lo que te atormenta del pasado y lo que le temes al futuro coexisten”. El plano afectivo no es ajeno a estas dinámicas, ya que al analizar las relaciones interpersonales, Rolón advierte que el amor es un invento humano para mitigar la angustia frente a la finitud, pero remarca que amar implica otorgar poder sobre uno mismo.

Para Gabriel Rolón, se requiere mucho trabajo personal para poder ser feliz Shutterstock

“La persona que te ama con sanidad es la que renuncia a usar ese poder”, explica, al tiempo que advierte que, tras experiencias traumáticas o vínculos tóxicos, recuperar la confianza es un proceso paulatino. Ante esto, sugiere estar atentos a las propias elecciones, donde se debe evitar la repetición inconsciente. El motor, en última instancia, sigue como la capacidad de reconocer qué es lo que realmente se desea, donde se deberá asumir la responsabilidad de transitar el camino hacia ese objetivo, sin esperar que las circunstancias externas decidan por nosotros.