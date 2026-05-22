Diego Fernández, ingeniero químico: “El bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas”

El mantenimiento del lavarropas es una tarea esencial para prolongar la vida útil del electrodoméstico y, fundamentalmente, asegurar un funcionamiento óptimo en cada ciclo de lavado. Sin embargo, en torno a su limpieza circulan desde hace años diversos consejos caseros que, lejos de ser beneficiosos, podrían carecer de utilidad real. Diego Fernández, ingeniero químico y especialista en mantenimiento doméstico, salió al cruce de uno de los mitos más difundidos en internet y las redes sociales: el uso conjunto de bicarbonato de sodio y vinagre para desinfectar y limpiar el tambor del lavarropas.

En un reciente análisis compartido a través de sus redes sociales (@renovandoconideas), el experto fue tajante al desmentir la eficacia de esta mezcla tan popular. “¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar el lavarropas? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”, afirmó Fernández. Según el especialista, la reacción química que ocurre al combinar ambos elementos anula sus propiedades individuales, lo que impide que actúen de manera efectiva como agentes desincrustantes o eliminadores de los residuos que habitualmente se acumulan en los componentes internos del aparato.

El vinagre y el bicarbonato de sodio se volvieron indispensables para una correcta limpieza Unsplash

El ingeniero químico profundizó en el análisis al detallar por qué otros métodos caseros frecuentemente recomendados presentan fallas estructurales. Respecto al bicarbonato de sodio utilizado por sí solo, Fernández señaló que tampoco resulta una solución viable para el mantenimiento del equipo, dado que, según su criterio técnico, “no tiene la capacidad de eliminar la cal ni los residuos de detergente”.

En cuanto al vinagre, el especialista aclaró que, aunque posee propiedades de limpieza, su uso individual requiere cantidades excesivas para lograr resultados perceptibles. “El vinagre por sí solo sí funciona, pero tendrías que utilizar dos litros de vinagre industrial y, si es vinagre de cocina, al menos cuatro litros”, especificó el experto, con lo que subrayó la inviabilidad práctica de este procedimiento para el usuario promedio.

Con qué recomienda reemplazarlo

Como alternativa técnica y más eficiente, Fernández propuso el uso de ácido cítrico. El ingeniero explicó que este compuesto ofrece un nivel de acidez superior al del vinagre, lo que permite una acción más profunda y eficaz contra la cal y la suciedad incrustada. Además de su rendimiento, destacó que el ácido cítrico es menos agresivo para el electrodoméstico. “Es menos corrosivo que el vinagre, así que es menos probable que dañe las partes internas del lavarropas”, aseguró. Al tratarse de un producto sólido y concentrado, su aplicación resulta mucho más precisa y económica, ya que no se requieren grandes volúmenes para obtener resultados óptimos.

El ácido cítrico es ideal para el lavado de este electrodoméstico

El protocolo de limpieza sugerido por el profesional consiste en introducir cuatro cucharadas de ácido cítrico directamente en el tambor e iniciar un ciclo de lavado largo o, preferiblemente, el programa específico de limpieza. El uso de agua caliente durante este proceso es altamente recomendable para potenciar la eficacia de la limpieza. El ingeniero aconseja realizar este mantenimiento de manera periódica, con una frecuencia de una vez cada tres o cuatro meses, lo cual garantiza que el lavarropas se mantenga en buen estado, se prevengan los malos olores y, en última instancia, se garantice que la ropa salga impecable.

Finalmente, el especialista ofreció pautas adicionales para el cuidado preventivo, donde subrayó la importancia de dejar la puerta del tambor abierta tras cada lavado para facilitar la ventilación y evitar la proliferación de moho y humedad. Asimismo, desaconsejó el exceso de detergente o suavizante, cuya acumulación es una de las causas principales de la formación de residuos. Para una higiene integral, recomendó retirar manualmente los restos de detergente o suavizante del lugar donde se coloca, además de limpiar las partes externas con un paño húmedo.