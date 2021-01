La princesa Gabriella de Mónaco: a los seis años, ya se presenta con carteras de 3500 dólares

El príncipe Alberto II y su familia participaron de la tradicional quema de la barca de Santa Devota, una celebración que se realiza en honor a la patrona de Mónaco. Allí se presentaron Charlene, la esposa de Alberto y sus hijos mellizos: Gabriella y Jacques. Se veían todos elegantísimos, pero sin duda la princesa Gabriella, de seis años, fue la protagonista de la ceremonia con un look completo de Dior.

Los niños con la ayuda de sus padres fueron los encargados de prender fuego con dos antorchas a la embarcación ceremonial que conmemora la travesía que hicieron, de acuerdo con el mito, los restos mortales de Santa Devota hasta llegar a Mónaco, donde fueron enterrados.

Sin ninguna clase de remordimiento, la familia de Mónaco no teme mostrar su pasión por las marcas de lujo y tampoco tiene pruritos con el hecho de que los más pequeños de la familia vistan prendas de más de 3500 dólares, como por ejemplo, el caso de Gabriella, de seis años, que llegó a la ceremonia con una mini y cartera modelo Nano Lady Dior, ícono de la marca, de ese precio.

Junto con el bolso, Gabriella llevaba puesto un look espectacular: un abrigo y una pollera pied de poulle rosas con sombrero combinado de la línea Baby Dior. A sus pies, unas zapatillas estampadas negras con el logo de la marca muy parecidas a las que tenía puestas su hermano. Gabriella podría ser considerada embajadora de la marca ya que su madre le ha puesto distintas prendas de la colección en diferentes ocasiones.

Su madre no desentonó con el look: llevaba un abrigo de tweed rojo con ribetes de cuero negro que combinó con sweater y pantalones negros, guantes de cuero y una boina que ayudó a disimular el corte rapado de un costado que se hizo antes de Navidad. Según la web UFO No More, el año pasado la ex nadadora estrenó hasta 74 prendas a razón de un precio medio de 2.083 euros, cifra que la colocó primera en el ranking de la royal con el vestidor más caro de 2020.

