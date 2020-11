Ganó US$ 100.000 por un error del empleado de la agencia de lotería

El encargado de la agencia se equivocó al ingresar los números y registró la combinación que resultó ganadora Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 14:03

A la hora de comprar un billete de lotería, algunas personas se dejan llevar por premoniciones, por pálpitos. Así fue que una mujer en Estados Unidos eligió un billete en un local. La empleada del lugar le entregó otro y esa equivocación hizo que la cliente ganara US$100.000.

Paige Nelson vive en Chesterfield, en Misuri, en Estados Unidos, y la semana pasada se convirtió en la ganadora de cien mil dólares. Accidentalmente ganadora dado que los números del billete no eran los que ella eligió.

La fachada del local donde le entregaron el billete ganador a Nelson Crédito: Google Maps

Nelson ingresó a un local 7 Eleven cercano a su casa. Allí la mujer eligió una boleta de una lotería que habitualmente juega, pero por un error de la mujer que la atendió terminó llevándose un ticket de la lotería Break the Bank.

"No pretendía jugar esa boleta, pero igual me la llevé", sostuvo Nelson tal como reproduce Up Shot Reports. Y esa decisión, pese a no ser los números que ella había elegido, la terminó beneficiando.

Con la boleta en sus mano, Nelson describió cuál fue su reacción. "No lo podía creer. Empecé a saltar y a gritar", concluyó.