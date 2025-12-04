Un informe concluye que Pete Hegseth puso en riesgo a militares de EE.UU. por debatir un operativo en Signal

WASHINGTON.— El secretario de Defensa Pete Hegseth puso en riesgo a militares estadounidenses al usar la aplicación de mensajería Signal para transmitir información sensible sobre un ataque contra los hutíes de Yemen, según informó este jueves el organismo de control del Pentágono.

“El secretario envió información no pública del Departamento de Defensa que identificaba la cantidad y los horarios de ataque de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no aprobada y no segura", dijo la oficina del inspector general del Pentágono en las conclusiones de un informe.

“El uso de un teléfono celular personal para realizar tareas oficiales y enviar información no pública del Departamento de Defensa a través de Signal implica el riesgo potencial de comprometer información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal del Departamento de Defensa y a los objetivos de la misión", añadió.

El informe del organismo de control del Pentágono dejó mal parado al secretario de Defensa ANNA MONEYMAKER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En al menos dos chats separados de Signal, Hegseth proporcionó los tiempos exactos del despegue de aviones y el lanzamiento de bombas, antes de que los militares estuvieran en el aire.

El uso de la aplicación por parte de Hegseth salió a la luz cuando un periodista, Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, fue agregado inadvertidamente a una cadena de mensajes por el entonces asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz. El chat incluía al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, entre otros, reunidos en ese grupo para discutir las operaciones militares del 15 de marzo contra los hutíes respaldados por Irán.

Hegseth había creado otro chat de Signal con 13 personas que incluía a su esposa y hermano, donde compartió detalles similares del mismo ataque. Signal está encriptado, pero no el Pentágono no lo considera un canal autorizado para incluir información clasificada.

Hegseth había dicho anteriormente que ninguna de la información compartida en los chats estaba clasificada. Pero múltiples funcionarios militares actuales y anteriores dijeron que no hay forma en que detalles tan específicos fueran aceptables para incluir en un dispositivo no seguro.

Un bombardeo de EE.UU. en Yemen (Archivo) Captura

Hegseth dijo que veía la investigación como un ejercicio partidista y no confiaba en el inspector general, según reveló una fuente a condición de anonimato. La revisión del hecho tuvo que basarse en capturas de pantalla del chat de Signal publicadas por The Atlantic porque Hegseth solo dio un pequeño puñado de sus mensajes de Signal.

Cuando se le preguntó sobre la investigación en agosto, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo a los periodistas que “creemos que esto es una caza de brujas y una farsa total y se está llevando a cabo de mala fe”.

Las revelaciones provocaron un intenso escrutinio, con legisladores demócratas y un pequeño número de republicanos diciendo que Hegseth potencialmente puso en riesgo la vida de los pilotos. Añadieron que miembros de menor rango del Ejército habrían sido despedidos por tal descuido.

El inspector general abrió su investigación sobre Hegseth a solicitud del presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker de Mississippi, y el principal demócrata del comité, el senador Jack Reed de Rhode Island.

Combatientes hutíes marchan en las afueras de Saná, la capital de Yemen (Archivo) AP

Algunos veteranos y familias de militares también expresaron preocupaciones, citando los estrictos protocolos de seguridad que deben seguir para proteger la información sensible.

Los rebeldes hutíes habían comenzado a lanzar ataques con misiles y drones contra barcos comerciales y militares a finales de 2023, diciendo que era en solidaridad con los palestinos en Gaza. Su campaña redujo significativamente el comercio a través del Mar Rojo, por donde pasan miles de millones de dólares en bienes anualmente.

La campaña liderada por Estados Unidos contra los hutíes en 2024 se convirtió en la batalla naval más intensa que la Marina había enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial.

Tras un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas, que se desmoronó en marzo, Estados Unidos lanzó un amplio asalto contra los hutíes que terminó semanas después cuando Trump dijo que se comprometieron a dejar de atacar barcos.

Donald Trump conversa con Pete Hegseth tras una reunión en la Casa Blanca Evan Vucci� - AP�

Tras la divulgación del chat que incluía al editor de The Atlantic, la revista publicó todo el hilo a finales de marzo. Hegseth había publicado múltiples detalles sobre un ataque inminente, usando lenguaje militar y detallando cuándo comenzaba una “ventana de ataque”, dónde se encontraba un “terrorista objetivo”, los elementos temporales alrededor del ataque y cuándo se usarían varias armas y aeronaves en el ataque. Mencionó que Estados Unidos estaba “actualmente limpio” en seguridad operativa.

Hegseth dijo a Fox News Channel en abril que lo que compartió a través de Signal eran “coordinaciones informales, no clasificadas, para coordinaciones con los medios y otras cosas”.

Durante una audiencia en el Congreso en junio, Hegseth fue presionado múltiples veces por los legisladores sobre si compartió información clasificada y si debería enfrentar responsabilidad si lo hizo.

El representante Seth Moulton, un demócrata de Massachusetts y veterano de la Marina, le preguntó a Hegseth si se haría responsable si el inspector general encontraba que colocó información clasificada en Signal. Hegseth no respondió directamente, solo señaló que sirve “a discreción del presidente”.

Agencias AP y AFP