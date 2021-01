Gastón Soffritti. Presenta a su novia, a quién le contagió la pasión por el golf

Una pasión compartida. Gastón es un golfista aficionado, con 6 de handicap, y juega en el San Isidro Golf Club. "Soy un afortunado de que a Anto también le guste", dice el actor. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Marina Cociffi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021

A los diez días de conocerse -en septiembre de 2019-, ella lo acompañó a jugar al golf. "Durante cuatro horas, un día de 35 grados", apunta Gastón Soffritti (29), que practica el deporte desde los 19 años y tiene 6 de handicap. "¡Eso fue amor!", bromea Antonella Pauletto (21), que no solamente sobrevivió a aquel caluroso día en los links, sino que se enganchó y empezó a tomar clases. Hoy comparten largas jornadas de golf como uno de sus mejores planes de a dos.

En la cancha del San Isidro Golf Club, el actor -que acaba de terminar de grabar la tercera temporada de la serie Millennials, de Netflix- y la modelo rionegrina -que estudia Administración de Empresas en la UADE y hace cursos de actuación- le cuentan a ¡HOLA! las pasiones compartidas y la convivencia que empezaron a probar en cuarentena.

-¿Cómo nació su historia de amor?

Gastón: Nos conocimos por una persona que tenemos en común, una maquilladora. Vi en una de sus historias de Instagram que la estaba maquillando, y le pregunté por ella. Le escribí e intercambiamos los números de teléfono. Justo esa semana yo viajaba a Brasil a surfear y hablamos todos los días durante mis vacaciones, como si nos conociéramos de toda la vida.

Antonella: El mismo día que volvió nos vimos. En la primera cita me invitó a comer sushi, pero le dije que prefería mollejas y fuimos a una parrilla en Núñez. Desde ese día no nos separamos más.

-¿Conviven?

Gastón: Durante la cuarentena pasamos las 24 horas del día juntos y no nos matamos, entonces cuando en julio a Anto le tocaba renovar su alquiler decidimos formalizar la convivencia y se mudó definitivamente a casa.

-¿Cómo transitaron los meses de encierro?

Gastón: Yo pasé por distintas etapas. Logré darle forma a ACTA (Asociación Civil de Trabajadores del Arte) junto a otros amigos actores, que fue una de las mejores cosas que me pasaron este año y que me dio mucho placer desde la responsabilidad social. Buscamos promover la industria, que está en caída. No sé qué va a salir de esto, pero puedo decir que lo intenté. El primer mes de cuarentena, en cambio, fue menos productivo: no me despegué de los videojuegos.

Antonella: ¡Jugaba ocho horas seguidas! Me faltó darle de comer en la boca. Fue intenso, pero igual no nos peleamos nunca.

Gastón: Es que de chico no pude jugar mucho porque me la pasaba trabajando, así que me saqué las ganas. Y como en todo, soy muy apasionado y le dedico muchas horas. Me pasa lo mismo con el póker o el golf. Al golf empecé por mi padrino y mi primo, que jugaban y yo los acompañaba. A los 11 me regalaron una bolsa de palos. Pero recién a los 18, cuando terminé el colegio, que tenía varias horas libres con un proyecto actoral para el que me estaba preparando, decidí arrancar y no pude parar. El golf te vuelve loco, es el deporte más parecido a la vida.

-¿En qué sentido?

-Es tan complejo como la vida misma. Cuando pensás que la tenés clara, se encarga de darte un cachetazo. Un día hacés un swing bárbaro y al otro, jugás pésimo. Te hace competir con uno mismo e implica una constante búsqueda de superación personal.

Antonella: Me encanta estar al aire libre y para mí, que vengo del interior, estar en la cancha de golf es un oasis en medio de la ciudad. Me da paz. De chica jugué al handball en el secundario y era capitana de equipo, también estaba federada en natación, pero reconozco que el golf es el deporte más difícil que hice. ¡Y me fascina el desafío! Ahora nos llevamos los palos de vacaciones.

-¿Qué planes tienen?

Gastón: Alquilamos una casa en El Potrerillo de Larreta, frente a la cancha de golf, en Alta Gracia, Córdoba. ¡Es una de las mejores canchas del país! Y si fuera por mí, jugaría al golf todos los días, así que soy un afortunado de que a mi novia también le guste.

Agradecimientos: San Isidro Golf Club y We are Velvet

Antonella es modelo desde los 4 años, aunque nunca se imaginó "que iba a poder vivir de esto". Nació en Río Negro, a los 17 años se vino a vivir a Buenos Aires, donde estudia Administración de Empresas en la UADE y actuación Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Este año cumplió el sueño de diseñar una colección cápsula de moda para la marca We are Velvet. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Juntos desde hace un año y medio, hablan de los comienzos de su amor y de la convivencia estrenada en cuarentena Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

"La primera cita me invitó a comer sushi, pero le dije que prefería mollejas y fuimos a una parrilla en Núñez. Y no nos separamos más" (Antonella) Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Conforme a los criterios de Más información