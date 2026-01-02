En fotos. Todos los famosos que dijeron presente en los primeros eventos top de la temporada esteña

LA HORA DE ANUSHKA

Con el atardecer del 26 de diciembre, la diseñadora Anushka Elliot presentó su última colección, a la que bautizó “Indómita”, en uno de los mejores años de su vida –en 2025 nació Fénix, su primer hijo–.

Sol, Panda, Natasha y Anushka Elliot con su madre, Sol Rueda

Pampita y Zaira Nara

Marou y Calu Rivero con Victoria Saravia, Manu Desrets y su hijo, Lío

Fue con la fabulosa vista al mar en José Ignacio, uno de sus lugares en el mundo, y en compañía de su madre, Sol Rueda (fundadora de la tienda Sentido), sus hermanas y una tribu de amigos y conocidos.

Zuzu Coudeu

Mauara Reynal

Anushka con Nicolás y Facundo Pieres

Pampita, Zaira Nara, Calu Rivero y su hermana Marou, los polistas Nicolás y Facundo Pieres, Aurora Figueras (hija de Nacho Figueras y Delfina Blaquier) y Zuzu Coudeu estuvieron entre los invitados.

Sofía Solá

Aurora Figueras y Facundo Garayalde

Cecilia Méndez y Diego Zuko con su hijo

BANQUETE ORIENTAL

En el este uruguayo, los famosos eligen los eventos más exclusivos para encontrarse. El restaurante Gurisa, para inaugurar su tercera temporada, reunió a Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos, radicados en Madrid, con sus amigos Freddy Green y Cecilia Sartorius.

Julieta Cardinali y Charo Calamaro

Grace y Alan Faena

Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos

Giorgio y Georgina Alliata con sus hijas Giorgia y Vittoria

Angie Landaburu y Augusto Marini

Las actrices Julieta Cardinali –con su hija, Charo Calamaro– y Bárbara Lombardo, Zuzu Coudeu –hija de Sol Acuña– y su ex novio, el polista Santiago Llavallol –con quien se habría reconciliado– y Alan y Grace Faena fueron algunos de los que disfrutaron de las charlas, el vino y la buena cocina del chef Lucas Bustos.

Lucas Bocchino y Andrea Frigerio con Fini Bocchino y Conrado dell Aqua

uzu Coudeu y Kayla Acuña

Bárbara Lombardo

Freddy Green

Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez