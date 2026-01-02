LA NACION

En fotos. Todos los famosos que dijeron presente en los primeros eventos top de la temporada esteña

El calendario social del verano despidió el año con las citas más esperadas por las estrellas

Pampita, Zaira Nara y Grace y Alan Faena encabezaron la lista de los invitados de lujo
LA HORA DE ANUSHKA

Con el atardecer del 26 de diciembre, la diseñadora Anushka Elliot presentó su última colección, a la que bautizó “Indómita”, en uno de los mejores años de su vida –en 2025 nació Fénix, su primer hijo–.

Sol, Panda, Natasha y Anushka Elliot con su madre, Sol Rueda
Pampita y Zaira Nara
Marou y Calu Rivero con Victoria Saravia, Manu Desrets y su hijo, Lío
Fue con la fabulosa vista al mar en José Ignacio, uno de sus lugares en el mundo, y en compañía de su madre, Sol Rueda (fundadora de la tienda Sentido), sus hermanas y una tribu de amigos y conocidos.

Zuzu Coudeu
Mauara Reynal
Anushka con Nicolás y Facundo Pieres
Pampita, Zaira Nara, Calu Rivero y su hermana Marou, los polistas Nicolás y Facundo Pieres, Aurora Figueras (hija de Nacho Figueras y Delfina Blaquier) y Zuzu Coudeu estuvieron entre los invitados.

Sofía Solá
Aurora Figueras y Facundo Garayalde
Cecilia Méndez y Diego Zuko con su hijo
BANQUETE ORIENTAL

En el este uruguayo, los famosos eligen los eventos más exclusivos para encontrarse. El restaurante Gurisa, para inaugurar su tercera temporada, reunió a Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos, radicados en Madrid, con sus amigos Freddy Green y Cecilia Sartorius.

Julieta Cardinali y Charo Calamaro
Grace y Alan Faena
Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos
Giorgio y Georgina Alliata con sus hijas Giorgia y Vittoria
Angie Landaburu y Augusto Marini
Las actrices Julieta Cardinali –con su hija, Charo Calamaro– y Bárbara Lombardo, Zuzu Coudeu –hija de Sol Acuña– y su ex novio, el polista Santiago Llavallol –con quien se habría reconciliado– y Alan y Grace Faena fueron algunos de los que disfrutaron de las charlas, el vino y la buena cocina del chef Lucas Bustos.

Lucas Bocchino y Andrea Frigerio con Fini Bocchino y Conrado dell Aqua
uzu Coudeu y Kayla Acuña
Bárbara Lombardo
Freddy Green
Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
