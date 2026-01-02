En fotos. Todos los famosos que dijeron presente en los primeros eventos top de la temporada esteña

El calendario social del verano despidió el año con las citas más esperadas por las estrellas
LA HORA DE ANUSHKA
Con el atardecer del 26 de diciembre, la diseñadora Anushka Elliot presentó su última colección, a la que bautizó “Indómita”, en uno de los mejores años de su vida –en 2025 nació Fénix, su primer hijo–.
Fue con la fabulosa vista al mar en José Ignacio, uno de sus lugares en el mundo, y en compañía de su madre, Sol Rueda (fundadora de la tienda Sentido), sus hermanas y una tribu de amigos y conocidos.
Pampita, Zaira Nara, Calu Rivero y su hermana Marou, los polistas Nicolás y Facundo Pieres, Aurora Figueras (hija de Nacho Figueras y Delfina Blaquier) y Zuzu Coudeu estuvieron entre los invitados.
BANQUETE ORIENTAL
En el este uruguayo, los famosos eligen los eventos más exclusivos para encontrarse. El restaurante Gurisa, para inaugurar su tercera temporada, reunió a Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos, radicados en Madrid, con sus amigos Freddy Green y Cecilia Sartorius.
Las actrices Julieta Cardinali –con su hija, Charo Calamaro– y Bárbara Lombardo, Zuzu Coudeu –hija de Sol Acuña– y su ex novio, el polista Santiago Llavallol –con quien se habría reconciliado– y Alan y Grace Faena fueron algunos de los que disfrutaron de las charlas, el vino y la buena cocina del chef Lucas Bustos.
