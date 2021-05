Gimena Accardi cumplió años y Nico Vázquez la sorprendió con un particular regalo

Gimena Accardi celebró sus 36 años, pese a un nuevo aislamiento decretado por la cantidad elevada de casos de coronavirus. En consecuencia, la actriz armó todo un festejo dentro de su hogar, se vistió y maquilló como hubiera organizado su fiesta y sopló las velitas de una torta que comió junto a Nico Vázquez, quien la sorprendió con un original regalo: un telescopio.

“Unas horas antes porque la luna llena es hoy llegó este regalazo”, escribió la bailarina en una de sus historias de Instagram, en la que se veía a su marido mientras armaba el instrumento óptico profesional junto a la ventana de su habitación.

Luego, en otra secuencia de video mostró cómo se pintó los ojos y dejó unas palabras en sus redes junto a varias fotos del festejo. “Ayer me vestí con ropa que me gusta, me maquillé, comí rico, recibí amor, canté, bailé al sol y pisé el pasto descalza”, escribió.

Y continuó: “Segundo cumple en confinamiento, solitos en casa con @nicovazquezok y riéndonos sin parar, amo cumplir años y la paso bien como sea. ¡Gracias por sus mensajes tan amorosos, son lo más siempre!”.

Vázquez, en tanto, publicó una galería de imágenes en su cuenta de Instagram y le dedicó unas emotivas palabras a su compañera. “Todos los días deseo que seas feliz. Sos una mujer que merece lo mejor. Tantas cosas vividas y siempre para adelante y con una sonrisa”.

“Gracias por tantos besos, abrazos, risas, carcajadas, viajes, escenarios, desayunos y muchas cosas más, hechas con amor. Sos espectacular Gimena con G y estoy orgulloso de vos. Te amo y admiro muchísimo. Feliz cumple @gimeaccardi”, concluyó el actor.

