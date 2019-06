Graban por primera vez un calamar gigante en el Golfo de México

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 11:24

Un equipo de biólogos marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) logró filmar a un calamar gigante por primera vez en aguas del Golfo de México.

En las imágenes se puede observar cómo el ejemplar se acerca desde las profundidades para "jugar" con la cámara acuática situada a 759 metros bajo el mar, tocándola durante unos segundos para volver a alejarse.

Los investigadores estiman que el espécimen capturado por la cámara es un ejemplar joven de más de 3,7 metros de largo. El encuentro se produjo después de sólo cinco despliegues de un dispositivo diseñado para imitar a una medusa brillante que puede grabar imágenes en aguas muy profundas.

"Lo más importante de este video es que no encontramos un monstruo. El calamar es grande y muy raro desde nuestra perspectiva humana, pero si el video muestra algo de su carácter es a un animal sorprendido, retrocediendo después de golpear algo que al principio debe haber parecido atractivo pero obviamente no lo era y no era comida", explican los doctores Sönke Johnsen y Edith Widder, biólogos del equipo de NOAA.

Al vivir en las profundidades, entre los 250 y los 1500 metros de la superficie, donde la presión es muy elevada y la luz del sol prácticamente inexistente, hallarlo es casi imposible.

El calamar gigante (Architeuthis) pertenece a la familia de los cefalópodos, que miden entre 10 y 13 metros, aunque se llegaron a registrar ejemplares que alcanzaban los 18 metros de largo.

Con tres corazones, una visión cien veces más potente que la del ser humano y un cerebro muy desarrollado, este mítico gigante vive en los abismos marinos y es esquivo a cualquier contacto.