Gracias negrito: la lógica sin lógica de una cuestionada medida

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 12:35

Fue, probablemente, la última noticia de 2020 y describió el año de una manera más certera que el coronavirus. El virus fue otro gran protagonista pero, en última instancia, un fenómeno de la naturaleza. Acá se trata de, como les gusta decir a los universitarios, un "constructo social", algo determinado por el hombre y sus relaciones sociales. Me refiero a la sanción impuesta al futbolista uruguayo del Manchester United, Edinson Cavani, por saludar a un conocido en Instagram diciéndole "gracias, negrito". Cavani deberá purgar tres partidos de suspensión en la Premier League y pagar la friolera de 100 mil libras para compensar su "ofensa racial". Quizás sea anécdotico y no agregue gravedad al episodio pero, además, Cavani ha demostrado a lo largo de su carrera internacional que no es solo un jugador extraordinario sino un deportista cabal a quien no se le conocen inconductas.

Lo que define al episodio es que, en una sanción por una supuesta ofensa, el "ofensor" no tuvo la intención de ofender ni el "ofendido" se sintió ídem. La "ofensa" -en un principio, asintomática-- la detecta un tribunal mundial, anónimo, kafkiano. Ese tribunal es el que define la cultura de nuestros días y se inscribe en una lógica nueva, totalmente distinta a la que en su momento construyó una civilización cada vez más tolerante e integrada. Hay culpables a priori, hay condenas sumarias y arrepentimientos públicos. Hay sentencias, pero no hay juicios.

El #gracias negrito

Por suerte, el episodio, que se inició en las redes sociales, vio su propio contrapeso en los mismos foros. Rápidamente, apenas conocida la sanción, se impuso el hashtag #graciasnegrito, una manera de solidarizarse con el futbolista usando la misma expresión cariñosa. Aquí y allá aparecieron hinchas anónimos y también periodistas resistiendo la medida.

Entre futbolistas y la CONMEBOL

Pero no sólo fueron los internautas individuales los que hicieron saber que se estaba perpetrando una injusticia: también las organizaciones que agrupan a los futbolistas uruguayos y hasta la CONMEBOL

El jugador tuvo que hacer su arrepentimiento público aunque reservandose un "eppur si muove".

La Academia de Letras uruguaya

De entre las reacciones conocidas en las redes, se destaca por su nivel argumentativo la declaración de la Academia de Letras de Uruguay.

La Academia le explica a la Federación Inglesa de Fútbol en ese documento que los vocativos convertidos en diminutivo generalmente tienen en español una acepción cariñosa y que ni siquiera es necesario que corresponda a alguna característica física realmente existente. Como todo aquel que haya estado en pareja sabe, "gordi" se aplica de manera indistinta a obesos y magros y "negrito" puede ser el mote de un albino. (Esperamos que se pueda decir "albino". En todo caso, reemplacen en la lectura por "gente de pigmentación alternativa").

Más adelante, la Academia hace una referencia tangencial a ese tribunal invisible "Cabe agregar que para poder insultar en español, en inglés o cualquier otra lengua, se requiere tener la capacidad de ofender al otro, de provocarlo, de irritarlo con las palabras usadas. Si este hubiera sido el caso, sería el propio "pablofer2222" quien habría expresado su malestar."

La lógica sin lógica

La lógica de la época se caracteriza por no tener lógica. Coexisten en el mundo de la corrección política y en los fallos de ese tribunal fantasmal, dos ideas contradictorias: la de la autopercepción y la de la apropiación cultural. Es decir, una persona puede autopercibirse del sexo que considere: varón si nació con atributos biológicos femeninos o viceversa. Si una persona blanca decide usar los dreadlocks de la cultura riffer jamaiquina es acusada de "apropiación cultural". Ambos conceptos son mutualmente excluyentes pero en la cultura del "woke" la exclusión lógica parece no ser un impedimento. No una, sino dos mujeres blancas hicieron carreras académicas en estudios culturales diciendo que eran negras (Jessica A Krug y Rachel Dolezal). Ahí la contradicción entre esos dos principios inalineables de la cultura woke -primacía de la autopercepción y primacía de la herencia cultural y racial-- hizo estallar la Matrix conceptual.

No sabemos cómo se autopercibe "pablofer222" -ese ignorado que señala la Academia de Uruguay-- si hombre o mujer o alguna otra alternativa o "negrito" o "No negro". No sabemos nada de él lo cual nos permite imaginar que en un pueblito uruguayo, munido de mate y termo, mira orgulloso su cuenta de Instagram en su celular, apreciando el gesto cariñoso de su máximo ídolo deportivo, ignorando las complejidades de la época. Ojalá sea así.