Grieta real: el príncipe William desmintió a Harry tras su entrevista con Oprah

Tras la explosiva entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey, el príncipe William respondió las afirmaciones de Harry, quien había asegurado que su padre y su hermano “están atrapados”.

“Yo mismo estaba atrapado. No vi una salida. Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”, afirmó Harry durante el reportaje, y luego explicó: “Atrapado dentro del sistema, como el resto de mi familia. Mi papá y mi hermano están atrapados. Y siento compasión por ellos”.

Harry hizo fuertes comentarios sobre la vida dentro de la realeza

Sin embargo, una fuente cercana a los Cambridge aseguró que William dijo: “No estoy atrapado”. Así lo informó el Sunday Times en un artículo que fue replicado en El Confidencial.

“El príncipe William aceptó su papel y el camino trazado para él”, aclaró la fuente y agregó: “Es en gran medida el nieto de su abuela y tiene el sentido del deber y el servicio”.

William es el segundo en la línea de sucesión real y se ubica detrás de su padre Carlos. Abajo de él están sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Recién en el sexto puesto se encuentra Harry.

Racismo

Uno de los temas que más golpeó a la Corona fueron las afirmaciones sobre el supuesto racismo con el que habrían tratado la Meghan Markle y las “preocupaciones” de la familia real por el color de la piel de Archie, el primer hijo de los duques de Sussex.

Meghan Markle habló sobre los comentarios racistas que debió soportar Tolga Akmen - AFP

Tras las acusaciones, la familia real se posicionó al respecto. “No somos una familia racista”, dijo William a la prensa hace unos durante un evento al que asistió con Kate Middleton. En esa circunstancia, se le preguntó si ya había hablado con Harry tras la entrevista. “No, todavía no he hablado con él, pero lo haré”, anticipó.

En tanto, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado el martes pasado, luego de que se emitiera el programa de Oprah. “Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de cuán desafiantes fueron los últimos años para Harry y Meghan”, asegura el documento. “Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”, añade.

