Un cordobés ganó el Quini 6 y cumplió su promesa: una fiesta para toda su gente

Eduardo Martí (58) festejó con toda su gente. Crédito: La Voz.

Hace dos semanas fue noticia la historia de Eduardo Martí, el cordobés que ganó $44 millones en el Quini 6 y los repartió con una compañera de trabajo.

Después de eso, uno de los planes que puso en marcha el oriundo de Villa Dolores fue organizar una gran fiesta para consentir a su gente y festejar su buena fortuna.

"Siempre jugaba y le decía a mis amigos que iba a hacer esto si ganaba, así que ahora estoy cumpliendo, yo sí cumplo", advirtió Eduardo. La fiesta fue en el barrio de Villa Dolores, donde creció y aún vive, y acudieron sus amigos y familiares.

El anfitrión se subió a tocar con la banda de cuarteto. Fuente: La Voz. 00:23

Video

"Siempre fui un seco, y acá ya me conocían todos, y más ahora, no creo tener problemas, acá la gente es buena y no anda con malas intenciones", dijo el cordobés. Su festejo tuvo de todo: catering, banda de cuarteto (él mismo se subió a tocar el rayador), canilla libre de fernet y otras bebidas. Hasta contó con la presencia de jueces y abogados de los tribunales en donde trabajó hasta que su propia suerte dio un giro.

Conocedor de los vaivenes de la vida, el hombre de 58 años recordó el momento en el que perdió su trabajo, en el año 2007, después de lo cual se fue a trabajar a la cosecha de uva en Mendoza. "Acá hay amigos del barrio de toda la vida, también desde jueces y abogados de los tribunales, y gente muy humilde, yo no hago diferencias, acá estamos de paso", agregó.