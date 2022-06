¿Habrá segunda entrevista? La preocupación de la reina Isabel II por la visita de Harry y Meghan a Oprah Winfrey

Una nueva noticia mantiene en vilo al Palacio de Buckingham. La corona británica mostró su preocupación ante la posibilidad de que Harry y Meghan Markle vuelvan a ventilar las intimidades reales, como ya lo hicieron durante la explosiva entrevista realizada por Oprah Winfrey a los duques de Sussex en marzo del año pasado.

Si bien parecía que el vínculo entre la pareja y el resto de los Windsor había encontrado un equilibrio tras su asistencia al Jubileo de Platino, este fin de semana, los Sussex visitaron a Winfrey en su casa, según informó el Daily Mail.

Harry y Meghan Markle se juntaron con Oprah Winfrey dailymail.co.uk

Las cámaras captaron a Harry y Meghan cuando llegaban a la mansión de la presentadora estadounidense en Montecito, California, y rápidamente comenzaron a circular rumores de que estaban preparando una nueva entrevista.

En las imágenes exclusivas se puede ver a los Sussex —también conocidos como “los duques de Montecito” desde que a comienzos de 2020 renunciaron a sus privilegios y obligaciones reales y decidieron instalarse en Estados Unidos— ingresando a la propiedad de la reina del talk-show estadounidense, el sábado por la tarde. La pareja fue acompañada de Janina Gavankar, una actriz amiga de Meghan.

La pareja estuvo reunida con la presentadora durante una hora dailymail.co.uk

Mientras Harry va al volante, del lado del copiloto está Gavankar, en tanto que Meghan se encuentra sentada en el asiento trasero al lado de un asiento para bebés, aunque no se distingue si en el vehículo está alguno de sus hijos Archie y Lilibet. Además, la pareja fue seguida por otra camioneta en la que iba su personal de seguridad.

De acuerdo con el medio británico, los Sussex estuvieron una hora en la mansión con Winfrey. La visita a la conductora podría ser una sorpresa para Buckingham, dado que podría ser la preparación de una nueva entrevista reveladora.

La explosiva entrevista con Oprah Winfrey

Cuando en marzo de 2020 se emitió la entrevista realizada por Oprah Winfrey a Meghan Markle, el mundo se quedó impactado. En el programa, la exactriz habló de racismo, salud mental y cómo los medios de comunicación y algunos miembros de la familia real la trataban.

Sin lugar a duda, una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fueron las conversaciones sobre supuestas “preocupaciones” por el color de la piel del primogénito de los duques, Archie. “En los meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no habría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso”, indicó Meghan. Según contó, esa “inquietud” fue acercada a Harry, quien le transmitió los dichos a su esposa.

Durante la entrevista con Oprah Winfrey, Harry y Meghan develaron secretos reales Handout/Harpo Productions/Joe Pugliese

Otro momento dramático durante la charla fue cuando Meghan admitió que había tenido pensamientos suicidas. “Ya no quería estar viva”, sostuvo y agregó: “Fue un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”. Ante la depresión que sentía, acudió a los altos funcionarios de la Corona, quienes le dijeron que no tenían forma de conseguirle ayuda.

Sobre su relación con su cuñada, Kate Middleton, develó una situación incómoda que vivió en la víspera de su boda real. Según relató, unos días antes de su casamiento, Middleton estaba molesta por los vestidos del las niñas del cortejo y la “hizo llorar”. “Realmente hirió mis sentimientos. Simplemente no tenía sentido con todo lo que sucedía en la boda, no ser solidario”, afirmó la exactriz.

La respuesta real

La entrevista tomó por sorpresa a la Corona y generó un caos sin precedentes en su interior. Incluso, provocó una rara intervención de la Reina, quien lanzó un comunicado para marcar su punto de vista.

La reina Isabel lanzó un comunicado tras la entrevista Archivo - PA pool

“Es una gran tristeza para nuestra familia saber hasta qué punto estos años fueron difíciles para Harry y Meghan”, afirma el diplomático y escueto texto, subrayando que la pareja y su hijo, Archie, “serán siempre queridos miembros de la familia”. La monarca aseguró también tomarse “muy en serio” las acusaciones de racismo y se comprometió a que sean tratadas “por la familia en privado”, pero dejó claro que “los recuerdos pueden variar” en función de las personas.

Por su parte, el príncipe William, hermano de Harry y segundo en la sucesión al trono británico, se limitó a decir antes los medios: “No somos en absoluto una familia racista”.