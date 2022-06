Dieta vegana flexible: el régimen 80/20 que elige Meghan Markle para estar saludable

Meghan Markle, la exactriz y actual esposa del príncipe Harry de Inglaterra, tiene una activa agenda social, laboral y, de vez en cuando, protocolar. Almuerzos, cenas y cócteles se entremezclan entre sus actividades cotidianas, sin embargo, logró conciliar una alimentación sana con los más suculentos platos que se sirven en todo tipo de eventos, Su clave es sostener una dieta vegana al 80%, que acepta sumar proteínas de vez en cuando.

La dieta vegana flexible que sigue Meghan le brinda la posibilidad de adaptarse ante la necesidad de asistir a algún evento o viaje en el que se sirva comida. Huevos, lácteos e incluso carnes, sobre todo de pescado, son permitidos en ocasiones especiales. La duquesa de Sussex, en particular, se inclina por carnes blancas como pollo y pavo además de pescado.

Los veganos, al igual que los vegetarianos, evitan el consumo de carnes, lácteos y huevos. A estas restricciones, suman los panificados con grasa hidrogenada animal, miel, gelatina y todo aquello que contiene o proviene de los animales. “Los veganos y los vegetarianos puros son los que más deben conseguir la misma calidad proteica, de hierro y de calcio. Ellos tienen que suplementar su alimentación con vitamina B12, de manera preventiva o correctiva, según sus reservas, que se deben monitorear”, detalla a LA NACIÓN la licenciada en nutrición Jorgelina Latorraga, jefa del servicio de Alimentación y Nutrición del Sanatorio Finochietto y miembro del equipo médico de Wellness de ASE Nacional.

Es fundamental que tanto veganos como vegetarianos complementen su alimentación diaria con aquellos alimentos de origen vegetal que sean más ricos en proteínas, como los frutos secos, las semillas, los cereales y las legumbres. “Lo complejo de esto es que se debe comer un poco de cada cosa porque, si bien estos grupos de alimentos contienen proteínas, todas las opciones, salvo las semillas, van acompañadas de carbohidratos, que no siempre se necesitan y que, además, dan saciedad, impidiendo seguir complementando la dieta”, advierte Latorraga.

Meghan Markle asiste por primera vez en un acto con su mamá, se trata de un encuentro de cocina de la familia real británica Ben Stansall/Pool Photo via AP

La especialista recalca la importancia de entender que en este tipo de dietas es común reemplazar un alimento por otro similar, aunque esto no implica que se obtengan los mismos nutrientes. “Por ejemplo, para tomar leche, se puede optar por leche de almendras, entendiendo que el reemplazo no va a aportar las mismas proteínas que la leche de vaca. Y que, si el alimento no está fortificado, tampoco va a cubrir el aporte de calcio, vitamina B2, A y D”, ejemplifica la profesional.

Si bien la opción de sumar carnes blancas, en un bajo porcentaje, es recomendable para los veganos, la proporción, en el día a día, debe ser indicada y controlada por un nutricionista que evaluará las necesidades en cada caso. “Los extremos son malos, consumir mucha más carne que la que necesitamos está mal; no aceptar nada de origen animal sin todavía saber cómo se debe suplementar también está mal o, mejor dicho, es insuficiente desde el punto de vista de la seguridad nutricional”, destaca la especialista que reconoce los beneficios de sumar proteínas a la dieta.

“A una persona vegana le diría que puede tener una alimentación completa, pero hay que supervisarla. Mejor aún si es flexible, porque las proteínas de buena calidad, más la grasa de pescado que tiene buenos omegas, aportarían un beneficio. Incluso alternando con pollo o huevo, recomendaría suplementar con vitamina B12, por una cuestión de prevención. No se puede generalizar y afirmar que una dieta 80/20 cubre todo. Hay que supervisar”, destaca Jorgelina Latorraga.