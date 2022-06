La incómoda actitud del príncipe William cuando Kate Middleton le hizo upa a un bebé en un evento

Este viernes, el príncipe William y Kate Middleton asistieron a un evento en Cambridge, en donde interactuaron con sus habitantes durante gran parte del recorrido que hicieron. En medio de la multitud se encontraron con una madre y su beba que se robaron la atención de la duquesa, quien en un momento de alegría expresó un deseo que incomodó al hijo mayor de Lady Di. El gesto quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y medios de Inglaterra.

Mientras los duques recorrían el hipódromo de Newmarket en el County Day, Kate encontró entre el público con una mujer que tenía en sus brazos a una beba de algunos meses de edad, se acercó a saludarla y a cargar a upa a la pequeña. En medio de la conversación amena que intentó establecer con ambas, donde sobraron las risas y los gestos de simpatía, la beba comenzó a tomar confianza con la duquesa. Algo que, evidentemente, le hizo despertar su instinto maternal.

Según señala Daily Mirror, Kate le habría transmitido a la mujer un deseo personal que no le cayó bien al príncipe y en seguida mostró un deje de nerviosismo. “Amo a los bebés”, indican que habría sido la frase que lanzó Kate y que desencajó en cuestión de segundos al heredero de la corona británica. Tras escucharla, según se puede ver en el video que replicaron varios medios de ese país, el príncipe inmediatamente cambia de semblante, le toca la espalda y le dice algunas palabras que cortaron con el momento “tierno” de la tarde. Tras el pedido de su esposo, Kate no tuvo más remedio que entregarle la beba a la mujer y continuar con el recorrido.

El gesto del príncipe fue relacionado enseguida con una manifestación que hizo Kate hace dos años, cuando explicó por qué no tenían más hijos. “Creo que Guillermo no quiere más”, aseveró, dando a entender que si bien ella querría ampliar la familia, su esposo no. La pareja real tiene tres hijos: George de 9, Charlotte de 7 y Louis de 4.

En febrero del 2019, Kate también conoció a un bebé de 5 meses en un viaje a Irlanda del Norte. En ese momento, la duquesa manifestó sus deseos de darle un cuarto hermano a los pequeños. “¡Qué lindo, despierta mi instinto maternal!”, espetó al conocer al recién nacido. En aquel entonces, estas palabras generaron una gran expectativa entre los simpatizantes de la pareja en el Reino Unido, ante la posible llegada de un cuarto hijo, pero con el tiempo se disiparon.

Hay que recordar que la duquesa tuvo varios problemas de salud durante sus tres embarazos. Según trascendió en su momento, durante el periodo de gestación sufrió hiperémesis gravídica, una patología que se relaciona con los cambios hormonales y produce vómitos y mareos, por lo que se creería que este es el motivo por el que el príncipe se muestra reticente a la decisión.

La pareja asistió al evento en el que se conmemora el primer Día del Condado de Cambridgeshire. El festival es organizado por el lord y teniente del condado, Julie Spence, y fue fundado para “mostrar lo mejor” del condado, con la idea de recaudar fondos para obras de caridad que se desarrollan en ese lugar.

“¡10 años después de nuestra primera visita aquí, Jimmy’s Cambridge continúa con su increíble trabajo, apoyando a las personas sin hogar con ayuda sobre salud mental, talleres sobre habilidades para la vida y mucho más, incluidos estos fantásticos hogares”, indicaron este viernes en la cuenta de Instagram de los duques de Cambridge.