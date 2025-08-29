Hamburguesas de competición: de Norte a Sur, cómo son las que competirán por ser la mejor del país

El periplo para conocer las variantes del interior del país comenzó por Córdoba, llegó hasta Santa Cruz y terminó en buenos Aires, ¿cuál será la mejor?

Buscar la identidad de las hamburguesas de distintos lugares del país, y, además, seleccionar la de mejor sabor es parte de una placentera actividad que no se limite a los jueces, el público también voto, y también podrá hacerlo cuando todos los concursantes se encuentren en la nueva edición del Burger Palusa. Mientras tanto, podemos ir “analizando” cuál probaremos primero y, por supuesto, quienes son los elegidos en este recorrido de Norte a Sur, entre nombres e integrantes, acá están las finalistas:

Chaco

Una nueva competencia federal de hamburguesas Gentileza Prensa

Muy crocante, si, tanto la cebolla como la panceta tienen procesos de cocción para que ambas queden crujientes (por eso la llaman la Crispy Crunch) entre un medallón simple, queso cheddar, y la salsa Thousand Island (que suele incluir mayonesa, kétchup y pepinillos bien picados) en Pan de Sésamo Blanco (Chango Street Food)

Córdoba

El cheddar ahumado es el diferenciador de la propuesta llamada “La Golden” en similitud con su queso que se arma con un medallón Simple, Queso Cheddar Ahumado, Cebolla Morada Caramelizada & Mayonesa de Chimichurri en Pan de Papa. (Prime Burger)

Santa Fe (Rosario)

El chutney de portobello y un gustito a trufas, distingue a esta versión de medallón doble llamada Black Truffle, con queso cheddar, panceta crocante y lactonesa casera trufada en pan brioche (Roses Burger)

San Luis

Con un sabor poderoso, la llamada Mjolnir burger, en referencia al martillo de Thor, es una propuesta de hamburguesa smash simple con queso cheddar, mermelada de tomate, cebolla caramelizada y salsa alioli en pan Golden de la marca argentina Kalis (Xandar)

Mendoza

Otra burger “smasheada” con queso cheddar, cebollas salteadas y mostaza con miel que la caracteriza y la bautiza como Sweet Bet, todo en Pan Golden Kalis. (Pretextos)

Chubut

Su denominación no tiene letras, así es la 297, otra de las elegidas para participar en la competencia, desde la Patagonia, un solo medallón, con queso cheddar, bacon, cebolla crispy y Salsa 71, que promete gran sabor, como el baile cubano. (Burger 71)

Buenos Aires (Mar del Plata)

Desde la costa atlántica, el pan de batata marca una diferencia notable para la “Smoked” la hamburguesa de medallón simple, queso cheddar ahumado, morrones asados y salsa alioli. (Detroit)

Santa Cruz

Este superalimento ya es otro de los ingredientes con los que cuentan las hamburguesas, en este caso al que han llamado “La Fit”, la palta armonizada y da sabor a un medallón simple con queso cheddar, bacon, cebolla caramelizada, mayonesa de ajo y salsa casera de palta, todo en pan brioche (Roro Paps)

BurgerPalusa

Las hamburguesas de Buenos Aires y Chubut fueron votadas por la gente, el resto elegidas por el jurado (se postularon 115 hamburgueserías) que incluye a Rodo Cámara a la cabeza (creador de TFTS y el BurgerPalusa) fan de las burger y el que más las estudio en el país.

Rodo Cámara en su masterclass para Foodit; The Food Truck Store

El día de la competencia federal estarán también otros representantes de los medallones o smasheados entre panes: Pony Line, Acido, Picarón, Oli Café, The Food Truck Store (puesto 23° del mundo por BURGER DUDES) Gordo Vegano (opcion vegana) y Bacanal de Chaco (opcion SIN TACC); junto a los ganadores de la Competencia Federal 2024, Harlem de Rio Negro y Smashclub de Mendoza; que obtuvieron el voto del jurado y el de la gente respectivamente. Y para los que el año pasado la pasaron más que bien escuchando y probando las creaciones de George Motz, este año podrán participar de tres clases magistrales de una hora y media cada una, divididas en ambas jornadas, en la cuales los participantes podrán perfeccionar la técnica “smash” y degustar lo realizado. El BurgerPalusa 2025 se llevará a cabo en dos jornadas el 20 y 21 de septiembre en Tribuna Plaza, dentro del Hipódromo de Palermo, CABA.