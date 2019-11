Harry y Meghan. Hartos del acoso de la prensa, buscarán paz en Estados Unidos

La duquesa permanecerá seis semanas fuera del Reino Unido junto al príncipe Harry y su hijo Archie Fuente: HOLA - Crédito: GettyImages

Es raro, insólito, que un miembro de la realeza se tome vacaciones de su rol, pero desde que su noviazgo tomó estado público, a fines de 2017, los duques de Sussex dejaron en claro que iban a hacer las cosas a su manera. Después del estreno de Harry & Meghan: An African Journey, un documental revelador que grabaron durante su tour por Sudáfrica, resulta entendible que el príncipe Harry (35) y la duquesa Meghan (38) decidieran tomarse un largo break de sus funciones públicas. Y del constante escrutinio mediático al que son sometidos en el Reino Unido.

La decisión del matrimonio, que se prepara para pasar seis semanas fuera del país (se cree que gran parte del tiempo estarán en Estados Unidos), fue informada después del estreno del documental, en el que tanto el príncipe como su mujer hablaron de lo difícil y agobiante que es la presión que los tabloides británicos ejercen sobre ellos.

Si bien algunos argumentan que el receso no es más que un merecido descanso familiar con Archie, su bebé de seis meses, la decisión no deja de tener sabor amargo, ya que fue motivado desde el hartazgo. De hecho, varios expertos en realeza calificaron el break como una "huida" en busca de un poco de paz y tranquilidad.

ÚLTIMOS COMPROMISOS ANTES DE "VOLAR"

Si bien las fechas exactas de sus receso aún no fueron reveladas, Harry y Meghan tuvieron sus últimos compromisos oficiales la semana pasada. El miércoles 6, sorprendieron a los asistentes a un desayuno para mujeres de las Fuerzas Armadas en Windsor. Con Archie al cuidado de su nanny, los duques aprovecharon la mañana para conversar con mujeres e hijos de miembros de la Guardia Galesa, la Guardia de Coldstream y la Caballería Doméstica y, durante el encuentro, revelaron que su hijo no sólo empezó a gatear, sino que ya le salieron dos dientecitos.

El jueves 7, la pareja reapareció en Londres, donde participó del Field of Remembrance (una ceremonia en la que se recuerda a los caídos en servicio desde la Primera Guerra Mundial en adelante, en los jardines de la Abadía de Westminster). Dos días después, Harry y Meghan dieron su presente en el Remembrance Festival, que tiene lugar en el Royal Albert Hall la noche anterior al Día del Recuerdo, y el domingo 10 participaron del desfile junto a la familia real, en El Centofio.

¿DE QUÉ "ESCAPAN" LOS DUQUES DE SUSSEX?

Dicen que no soportan el acoso de la prensa. Sienten que los han perseguido con saña. "He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi mujer ser blanco de las mismas fuerzas poderosas", escribió Harry en un comunicado oficial que publicó a principios de octubre. Hartos del asedio, las críticas despiadadas y la violación a su intimidad, los Sussex llevaron su lucha contra los tabloides a Tribunales: la duquesa demandó al Mail on Sunday por publicar una de las cartas que le envió a su padre, donde desnudaba sus sentimientos y le rogaba que dejase de molestarla, mientras que el príncipe intimó judicialmente a los dueños de The Sun, del Daily Mirror y del desaparecido News of the World por un supuesto hackeo telefónico.

Meghan dejó algunas definiciones contundentes al respecto en el documental que salió al aire el 20 de octubre. "Mis amigos británicos dijeron que no debía casarme [con Harry] porque los tabloides iban a destruir mi vida", contó. "Nunca pensé que esto sería fácil, pero sí pensé que sería justo. Esa es la parte realmente difícil de entender: cuando la gente dice cosas que son falsas", insistió.

El caso pronto se convirtió en "tema de Estado" y llegó al Parlamento británico: en un gesto que se considera histórico y sin precedentes, 72 parlamentarias firmaron una carta abierta en solidaridad con la duquesa de Sussex donde aseguran que distintos medios dan una versión "desagradable y engañosa" sobre la nuera del príncipe Carlos.

En su condición de actriz, también recibió el apoyo de personajes del espectáculo y la política como Hillary Clinton, Kim Kardashian, Louis Sarkozy y sus amigos Elton John, Vanessa Williams y el matrimonio Clooney.

Perdí a mi madre y ahora veo a mi mujer ser blanco de las mismas fuerzas poderosas Príncipe Harry

LOS DETALLES DEL RECESO

Colaboradores de la pareja se negaron a revelar los planes de los duques durante su viaje a Estados Unidos (tierra natal de la duquesa, que sigue siento norteamericana porque jamás renunció a su ciudadanía) con Archie, pero se cree que los tres celebrarán el Día de Acción de Gracias (este año cae el jueves 28 de noviembre) con Doria Ragland, la madre de Meghan, en Los Ángeles.

Si bien los fans esperan que los Sussex estén de vuelta en el Reino Unido para que Archie celebre su primera Navidad con su bisabuela, la reina Isabel II, Hello! asegura que lo más probable es que la joven familia también festeje la Navidaden Estados Unidos.

Se cree que Meghan, Harry y Archie celebrarán Acción de Gracias con Doria Ragland, la madre de la duquesa, en Los Ángeles y que se quedarán para festejar la Navidad con ella

