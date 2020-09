Controversia: Meghan Markle y el príncipe Harry desmintieron un insistente rumor

Los duques de Sussex firmaron un acuerdo con el gigante del streaming y se rumoreaba que entre los proyectos habría un reality show sobre la pareja Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 19:44

Hace aproximadamente un mes, se conoció la noticia de que la pareja del príncipe Harry y Meghan Markle, luego de abandonar a la familia real británica, habían firmado un contrato para producir una serie de programas en la cadena Netflix. Se rumoreaba entonces que el acuerdo con la empresa de streaming incluía un reality show en el que los duques de Sussex exhibirían parte de su vida. Pero ahora, por primera vez, ellos rompieron el silencio y decidieron hablar sobre este tema.

En realidad, no fueron Harry y Meghan los que salieron a hablar sobre este tema en particular, pero sí lo hizo su vocero. Él dio declaraciones al medio británico especializado en realeza Hello!, y fue contundente. "El duque y la duquesa [de Sussex] no formarán parte de ningún tipo de reality show", sentenció.

Aparentemente, el vocero se vio obligado a manifestarse, obviamente con la venia de Harry y Meghan, luego de que crecieran los rumores en los medios británicos de que los Sussex formarían parte de un reality del tipo que los ingleses llaman "fly-on-the-wall (mosca sobre la pared)".

El vocero de Harry y Meghan negó rotundamente que ellos estuvieran pensando en formar parte de cualquier tipo de reality show Crédito: Captura video

Esto es, un programa en que se graban las circunstancias de la vida de las personas con cámaras instaladas en cada rincón de diferentes ambientes, incluso los más íntimos, a la manera de un Gran Hermano. Pero ahora, a través de su vocero, ambos negaron esta versión, que había sido además muy criticada por la opinión pública inglesa.

Con respecto de los planes que se encuentran en carpeta entre el gigante del streaming y los Sussex, un vocero de Netflix le contó a AP: "La pareja ya tiene varios proyectos en desarrollo, incluida una serie documental de naturaleza innovadora y una serie animada que celebra a mujeres inspiradores, pero no estamos revelando nada más de la programación que producirán, por el momento".

El acuerdo de Meghan y Harry con Netflix

A comienzos de este mes fue cuando se supo que la pareja del Harry y Meghan habían establecido su propia compañía productora y que habían firmado un acuerdo con Netflix.

Desde que firmaron su acuerdo como productores con Netflix, crecieron los rumores sobre el tipo de programas en el que trabajarían los Sussex Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

En un comunicado, la pareja real expresó entonces: "Nuestras vidas, tanto en términos individuales como de pareja, nos han permitido comprender el poder del espíritu humano: el coraje, la resistencia y la necesidad de conexión".

"A través de nuestro trabajo con diversas comunidades y sus entornos, para arrojar luz sobre las personas y las causas en todo el mundo, nuestro enfoque estará en la creación de contenidos que informen pero también den esperanza", continuaba el comunicado.

"Como nuevos padres, hacer una programación familiar inspiradora también es importante para nosotros, al igual que contar historias poderosas a través de una lente veraz y fácil de identificar", concluía el texto.

A partir de ahí, surgieron las especulaciones sobre el tipo de programas que desarrollaría la pareja. Se habló incluso de una película sobre la vida de Lady Di, que nunca se confirmó, pero que ya había despertado rumores sobre un posible desencuentro entre Harry y su hermano, el príncipe William. Y también, se habló del reality que fue descartado hoy.

A principios de septiembre, el co-CEO ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, habló en la cadena CNBC sobre el acuerdo realizado con los Sussex y descartó también otro de los rumores suscitados, que decía que Meghan Markle volvería a trabajar como actriz.

En un comunicado, los Sussex habían declarado que, al ser ambos recientes padres, les interesaba producir con Netflix una "programación familiar inspiradora"

"El verdadero enfoque para ellos (Harry y Meghan) es ser productores y construir ese trabajo de manera sólida. Esa es la clave -señaló entonces Hastings-. Desarrollaron un gran ojo para las historias y trabajaremos con ellos sobre esa base".

La pareja se retiró de sus deberes reales a comienzos de este año y vivió en los Estados Unidos desde entonces. Harry y Meghan se mudaron a una mansión familiar permanente en Montecito en Santa Bárbara, California, con su hijo Archie de 16 meses el pasado mes de julio.