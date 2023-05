Historia insólita: se quejó de su vecina y ahora la obligan a demoler la casa

escuchar

Una mujer de Gales vive un auténtico drama, ya que podría verse obligada a demoler la cabaña de madera que construyó en su jardín luego de recibir enormes facturas de impuestos por una “segunda residencia”.

En 2019, Hazel Cullen se mudó a Gales con su esposo, Richard, y su hija adolescente Megan, e inmediatamente comenzaron a transformar una cabaña en un albergue para turistas en su propiedad, en Builth Wells.

En 2019, Hazel Cullen se mudó a Gales con su esposo, Richard, y su hija adolescente Megan The Sun

La mujer, de 60 años, estaba percibiendo una buena ganancia cada fin de mes por el alquiler de la cabaña a la que llamó Woodpecker Lodge, pero su sueño comenzó a desmoronarse después de que un vecino alertara al Consejo del Condado de Powys.

De acuerdo a The Sun, Cullen contó que un vecino se había quejado de las luces en el albergue, por lo que un día apareció un oficial de tasación en la puerta de su casa con una factura de impuestos municipales en la que se reconoce a la cabaña como una segunda propiedad.

“No es un segundo hogar. Si quisiera ir de vacaciones a mi segundo hogar, ¿por qué querría hacerlo en mi jardín trasero?”, dijo.

Asimismo, Cullen indicó que el impuesto está subiendo cada vez más y el próximo año va a ser “ridículo”, por lo que no le quedará de otra que demoler la propiedad o seguirá perdiendo dinero.

Hazel Cullen lleva tres años argumentando que no debería pagar el impuesto municipal de segunda vivienda por la cabaña. Asimismo, asegura que el albergue es simplemente una “extensión” de su casa e incluso está conectada a su agua y electricidad.

Según The Mirror, desde 2017, las autoridades locales de Gales pudieron cobrar una prima de hasta el 100% de la tasa estándar del impuesto municipal sobre las segundas viviendas. Este cobro fue creado para evitar que los propietarios de segundas viviendas se “apoderen” de los principales lugares de visitantes de Gales.

Cullen indicó que el impuesto está subiendo cada vez más y el próximo año va a ser “ridículo” The Sun

No tiene otra opción

Cullen cree que pagará una prima de hasta el 300% en su cabaña al final del año fiscal, por un total de más de 9.000 libras esterlinas (11.300 dólares) anuales. Esto es un pago superior unas tres veces, más las facturas de su casa de campo que cuenta con 11 habitaciones.

“Lo preparamos todo antes de que nos encerraran y luego tuvimos a este tipo en la puerta de la Agencia de la Oficina de Tasación diciendo: ‘Se informó que hubo una luz encendida en el cabaña y está siendo habitada’”, contó.

Hazel asegura que la cabaña no es más grande que un garaje estándar, pero el Gobierno de Gales no está dispuesto a aceptar su apelación porque lo considera como una segunda casa, pese a que solo tiene un baño, un dormitorio, un salón y no hay cocina.

“Dijeron que no eliminarán el impuesto municipal a menos que quede en ruinas, así que básicamente ahora tengo que demolerlo”, finalizó.

El Comercio (Perú)