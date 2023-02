Hizo una broma en TikTok sobre la forma en que se recibió de enfermero y la universidad le invalidó el título

escuchar

El protagonista de esta historia es un joven llamado Jonathan de Jesús, quien compartió un video de TikTok en el cual bromeaba sobre la forma en la que se había recibido: haciendo trampa en los exámenes. Por este motivo, la Universidad le invalidó el título y no pudo ejercer su profesión de enfermero.

El caso ocurrió en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), en Venezuela, y el video que ya acumula casi seis millones de reproducciones reza: “Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera”.

Aunque le ocasionó la negación del título, el hombre asegura que se trata de una injusticia: “Nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad. El video claramente tenía la etiqueta de humor”. Por parte de la institución, elevaron una queja en la cual los obligaban a realizar un curso de nivelación de un mes, el cual el estudiante no aceptó tomar.

La decena de comentarios volcados en el clip subido a la plataforma, se encuentra dividido: algunos entienden la broma y otros sienten que fue un castigo ejemplar: “Hiciste lo correcto UNEFA”, “Lo mejor que pudieron hacer es anular el título”, “Pusieron por el piso todo su esfuerzo en un minuto, las malas decisiones”, “Este chamo tiene que ser presidente de Venezuela” y “Debiste aceptar la opción que te dieron”, fueron algunos de los más destacados.

Una joven se volvió viral en TikTok por sus grandes ojos y contó que muchos usuarios la comparan con Gollum

Samantha McNab se hizo viral en la plataforma TikTok por sus videos en los que demuestra una singular capacidad para abrir los ojos bien grandes y en los que bromea al respecto. Según ella misma contó, muchos de sus seguidores la comparan con el personaje Gollum de la saga de libros El Señor de los Anillos.

En una entrevista con The New York Post, la joven, que tiene más de 270 mil seguidores en esa red social, aseguró que no le molestan las comparaciones con este personaje ya que no se trata de una enfermedad, sino de un rasgo característico. “La gente dice todo tipo de cosas locas sobre a quién me parezco. Me dijeron de todo, desde un personaje de Tim Burton, a otro de Bichos, Nicole Richie, Mr. Bean, Gollum y otros dibujos animados. No hay casi nada que no haya escuchado antes”, explicó la joven.

“Amo las caras tipo Tim Burton”, le comentó un usuario en uno de sus videos más recientes, mientras que varios le dejaron nuevos parecidos (“Rango”) y otro afirmó: “No puedo evitar ver estos videos sin agrandar los ojos”. “¿Es un filtro?”, se preguntó otro. “Encuentro muchos comentarios bastante divertidos. Entiendo que las cosas que puedo hacer con mis ojos pueden resultar raras y un poco aterradoras, pero a la gente le encanta”, explicó. Por último, Sam confesó que a raíz de sus videos, otras mujeres con ojos similares la contactaron para comentarle que se sienten con más confianza y no les importan las burlas. “Eso para mí es lo más gratificante”, concluyó.

