Homenaje a Italia con sello porteño: una nueva hamburguesa que fusiona sabores italianos y argentinos

Dean & Dennys, la marca que lidera la movida de hamburguesas en la ciudad, presenta la Burger Italiana, una propuesta que busca sorprender a los fanáticos de la gastronomía con una fusión de sabores.

La nueva Burger Italiana.

Se trata de una doble smash con queso provolone, pesto genovés y el toque diferencial de los arancinis acompañados por una salsa picante. “Es una hamburguesa pensada para quienes buscan algo distinto, un puente entre la herencia italiana y nuestro toque local”, explican desde la compañía.

Una oportunidad de crear algo nuevo

Italia es un país dividido por historia, carácter y sabor. El Norte, sofisticado, industrial y preciso. El Sur, pasional, caótico y lleno de vida. En lo gastronómico, esa diferencia también se siente. En el norte, nace el pesto genovés, símbolo de frescura y equilibrio, elaborado con albahaca, piñones, parmesano y aceite de oliva. Un ícono del sabor limpio y aromático. En el sur, especialmente en Sicilia, los arancini representan todo lo contrario: abundancia, textura, fritura, y ese toque de picante que deja huella.

En Dean & Dennys decidieron unir los sabores del norte y del sur de Italia para generar una nueva hamburguesa sabrosa y potente.

Un sorteo con espíritu dolce vita

El lanzamiento llega de la mano de una alianza con Vespa, ícono del diseño y la cultura italiana. Los primeros 6.000 clientes que compren la Burger Italiana participarán automáticamente por el sorteo de una moto, un símbolo de estilo y autenticidad que refuerza el espíritu de esta campaña.

Celebridades y un evento exclusivo

Boy Olmi y Carola Reyna son los protagonistas de esta campaña publicitaria, que refuerza la idea del stile di vita italiano.

Además, el 21 de agosto se realizó el evento lanzamiento en el local de Belgrano. Al lugar lo vistieron con los colores de Italia para recibir a celebridades e invitados en una “festa in famiglia” con el sello Dean & Dennys.

Joaquin Rozas, dueño de Dean & Dennys, junto a Agostina.

Celeste Cid.

Yoyi Francella.

Lizardo Ponce.

La Burger Italiana ya está disponible en todas las sucursales de la cadena y a través de las plataformas de delivery para que puedas disfrutar de una experiencia única que promete conquistar a los paladares más curiosos.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.