Horóscopo chino semanal: ¿Qué te depara del 27 de septiembre al 4 de octubre?

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Surgirán nuevos objetivos que serán estimulantes; despertarán distintos intereses y te impulsarán a desplegar una gran acción. Esta semana se favorecen las finanzas para la Rata, con la posibilidad de recibir dinero que tendrá una influencia en algunas decisiones que debas tomar. Crecerás y avanzarás tanto en lo laboral como en lo personal, gracias a la buena energía que te respalda. Tendrás que examinar tus sentimientos y emociones, que podrán estar exaltados y hacerte sentir una gran necesidad de seguridad. Pueden aparecer sensaciones o circunstancias afectivas del pasado que tendrás la oportunidad de resolver y soltar.

Tendencia : Superar inseguridades; sentir confianza y mayor plenitud.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Algunas cuestiones trabadas comenzarán a avanzar y sentirás que no han sido en vano el esfuerzo y la espera. Tu rendimiento se verá incrementado y podrás acceder a mayores comodidades. Buen momento para acceder a mejoras laborales y superarte profesionalmente. Pero deberás cuidar el trato con personas de autoridad. Las actitudes cordiales y buena disposición anímica dispersarán estas tormentas pasajeras. La pasión unida al sentido común gravitará constructivamente en la pareja. Aunque se trata de una etapa de cuestionamientos y replanteos para el Buey, podrás tomar decisiones oportunas y elegir libremente.

Tendencia : Sanación física y espiritual.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Comenzarás una etapa ambiciosa y arriesgada. Tiempo de definiciones en el que muchos terminarán su carrera y otros, se decidirán por la actividad que siempre desearon desarrollar. Sin embargo, una cierta tensión interior podría generar ansiedad en la vida del Tigre y probablemente te sientas tironeado entre el sentido del deber y el querer rebelarte y seguir tu proyecto personal. El poderoso instinto con que cuentas te alertará para actuar en el momento oportuno y con determinación. Los asuntos personales marcharán con facilidad y podrás encontrar la contención que estabilice los vaivenes emocionales que caracterizarán esta etapa.

Tendencia : Noticias que llegan desde lejos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Establecerás tus prioridades y formalizarás un nuevo punto de partida. La flexibilidad direccionará las fuerzas de manera positiva frente a todas las alternativas que se desplegarán en esta etapa de la vida del Gato. Es posible que algunos asuntos del pasado, no resueltos, vuelvan a resurgir. Una gran capacidad para salir airoso de cualquier situación adversa te hará sentir más seguro. Sabrás darle un toque definitivo a muchos asuntos pendientes, para vivir según tu propia naturaleza. Los cambios serán positivos y podrás buscar nuevas alternativas. Buen momento para el amor con una carga especial de erotismo y pasión.

Tendencia : Algunas cuestiones caerán por su propio peso.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La practicidad te alejará de situaciones difíciles y permitirá el avance hacia tus metas, Dragón. Momento ideal para realizar los cambios necesarios para lograr equilibrio y tranquilidad. Inclinación a revisar la forma en que manejas tus finanzas y es posible que recibas un dinero extra que traiga alivio al bolsillo. En lo social, el encanto personal y una inclinación por lo poco convencional, distinguirá esta etapa. El otro y sus necesidades adquieren relevancia y en muchos casos podrías sentirte limitado. La forma más eficaz de utilizar esta energía es a través de la cooperación. Es importante aprender a ceder y tener espíritu de transigencia.

Tendencia : Evitar los conflictos innecesarios con los demás.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Enfrentarás ciertos desafíos con fuerza y determinación. Será preciso armarse de paciencia ya que algunos asuntos amenazan con desgastar las energías de la Serpiente y en gran parte, dependerán de otras personas. Algunos reveses o choques en las relaciones servirán para definir las cosas que consideras importantes. Se trata de un tiempo necesario para revolucionar la vida, liberarse y encontrar nuevos estímulos. Las buenas energías que gravitarán sobre tu signo ayudarán en este proceso de transformación permitiendo que cualquier situación sea superada manteniendo la mirada optimista y la confianza hacia el futuro.

Tendencia : Crear lazos fuertes y confianza.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La influencia del momento favorece los objetivos y te dará los medios para tener éxito. Los planes a largo plazo se pondrán finalmente en camino a su concreción. Todo impulsa a la acción y el avance ne la vida del Caballo. Habrá momentos que propiciarán una interesante introspección para lograr conectar con tus deseos más profundos. Buen momento de atender la salud física y espiritual a fin de lograr mayor bienestar. El ejercicio físico y la alimentación sana darán resultados muy positivos. Buena sintonía en las relaciones, lo mejor de uno se proyecta en el otro; va hacia el otro, con empatía y placer. Oportunidad de vivir nuevas experiencias.

Tendencia : Entusiasmo con prácticas como el yoga, el tai chi o la antigym.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Semana más propicia para planificar y decidir, que para la acción concreta. Observar y ordenar cada asunto antes de avanzar será la clave para que la Cabra resurja. Ante ciertos temas la espera no será una opción, sino una necesidad. Podrás sentirte inseguro con respecto a tus propósitos; no te desalientes, poco a poco saldrás de esta situación. Tal vez este malestar representa una oportunidad para reconocer tus necesidades más profundas y luchar por conseguir la concreción de las mismas. Las palabras sensibilidad, percepción y creatividad marcarán este tiempo que no deberás desperdiciar.

Tendencia : Comenzar una relación, definir y estabilizar proyectos sentimentales.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El vuelo creativo permitirá ganar dinero con cierta facilidad, avanzarás desarrollando los propios recursos. Un lento mejoramiento te hará saborear pequeños éxitos cotidianos, Mono. Buena predisposición que te hará llegar a los lugares donde están las oportunidades. Defenderás con fuerzas tus iniciativas y no permitirás que nada se interponga en tu camino. Tu sentido del humor te ayudará a sortear posibles conflictos con personas que critican tus decisiones. Oportunidad de compartir lindos momentos en familia y crear un vínculo profundo. Una propuesta interesante renovará el entusiasmo y tus naturales ansias de aventura.

Tendencia : La salud dependerá exclusivamente de la disciplina que te impongas.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Surgirán nuevos objetivos que podrán ser estimulantes en la vida del Gallo y despertar nuevos intereses que impulsen a desplegar una gran acción. Es hora de elegir correctamente, hacia dónde quieres dirigir tus energías y a tus compañeros de camino, con consciencia y madurez. Hacia el fin de semana deberás estar atento a tu subconsciente, a los sueños y actos fallidos porque encerrarán claves de lo que estás necesitando. Una etapa apropiada para cuidados preventivos, iniciar una vida más saludable o una especie de retiro. Tener tus propios momentos destinados sobre todo a lograr equilibrio y paz interior.

Tendencia : Enamorarse, definir y estabilizar proyectos sentimentales.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Economía y recursos en general serán los temas más sobresalientes de esta etapa del Perro. Oportunidad de sentar nuevas bases y entrar en una dinámica de crecimiento y expansión. Es momento de descubrir tu potencial oculto y saber sacar partido a tus recursos de todo tipo. Lograr seguridad, tanto en lo material como en lo emocional, será el gran desafío. Si bien la salud será buena las tensiones podrían afectarte. Será conveniente practicar alguna actividad física o hacer ejercicios de relajación. Esta semana vivirás una etapa intensa y plena de novedades. Atracción hacia alguien más joven.

Tendencia : Momento de renovación y nuevos comienzos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Seguirás tu propia guía interior ya que te hará llevará a mostrar tu lado más lúcido y creativo, Chancho. Es hora de elegir qué deseas alcanzar con consciencia y madurez. Esta semana conviene prestar especial atención a lo que manifiesta el subconsciente, los sueños o actos fallidos, porque pueden encerrar claves sobre aquello que estás necesitando. Una etapa apropiada para cuidados preventivos, iniciar dietas, ayunos o una especie de retiro. Tener tus propios momentos destinados a lograr equilibrio y paz interior. Si bien los resultados materiales tardarán un poco en llegar tendrás grandes satisfacciones personales y afectivas.