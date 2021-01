Horóscopo de Venus: qué te gusta y cómo lograr el equilibrio en el amor según tu signo

¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo seducimos? ¿Y qué nos seduce? ¿Porqué a veces pasa que suelen gustarnos las personas del mismo signo? ¿Cómo nos llevamos con nuestra pareja? ¿Y con la soltería? ¿Y cuál es nuestra relación con el ocio y el disfrute? ¿Sabemos qué necesitamos para calmarnos y encontrar calma en momentos difíciles en la pareja?

Muchas de estas preguntas que a simple vista parecen muy simples pueden ser un buen ejercicio de autoconocimiento vincular si descubrimos en qué signo del zodíaco tenemos Venus. En la astrología, la relación de pareja y el modo en que nos vinculamos y seducimos se leen en la energía de Venus (planeta del amor y la belleza). Por eso, conocer en qué signo tenemos Venus puede dar una clave, por un lado, para garantizar equilibrio energético en cómo armamos nuestro vínculo de pareja y, por otro lado, para buscar armonía interna. Para averiguar Venus en la carta natal hay varios sitios en internet que lo responden a partir de la fecha, hora y lugar de nacimiento.

Venus en Aries

Signo de fuego, muy activo. Esta configuración se siente atraída por alguien muy veloz, con capacidad para hacer, resolver y avanzar. Su forma de conquistar es con valentía e incluso con cierta combatividad o competencia, por ejemplo, provocando con chicanas. Es bueno saber que no le gustan las dudas. En el amor necesita acción. Astro tip para el equilibrio energético: salir a correr o hacer deporte en momentos de tensión vincular puede ayudar para bajar un cambio las peleas.

Venus en Tauro

Signo de tierra, muy sensorial. Esta configuración se siente atraída por alguien de gran calma. Su forma de conquistar es desde el cuerpo y la sensualidad, incluso con una rica comida (ya sea casera o de un restaurante Gourmet). No le gusta que la apuren. En el amor necesita estabilidad y seguridad. Disfruta especialmente de los placeres terrenales. Astro tip para el equilibrio energético: contemplar la naturaleza puede ayudar en momentos de tensión de pareja.

Venus en Géminis

Signo de aire, muy ingenioso. Esta configuración se siente atraída por alguien muy inteligente y especialmente con capacidad para divertir y hacer reír. A su vez, su forma de conquistar es con la mente, con palabras ingeniosas. No le gusta hacer siempre los mismos planes. En el amor necesita poder hablar del vínculo y de lo que le pasa en él. Astro tip para el equilibrio energético: el humor como recurso salvador puede ayudar en situaciones álgidas.

Venus en Cáncer

Signo de agua, muy emocional. Esta configuración se siente atraída por alguien de gran sensibilidad, sin miedo a mostrar sus sentimientos. Su forma de seducir es desde el afecto, con calidez y ternura. Prefiere planes domésticos y conocidos (y mejor si son en su casa) antes que cosas nuevas y disruptivas. En el amor le importa poder sentirse protegida, cuidada. Astro tip para el equilibrio energético: compartir momentos con la pareja y la familia puede traer armonía y plenitud.

Venus en Leo

Signo de fuego, muy expresivo. Esta configuración se siente atraída por alguien de una personalidad extrovertida y llamativa. Su forma de seducir es mostrando su carisma, con ropa de mucho color y brillo, sin pudor al qué dirán. No le gusta pasar inadvertida. En el amor disfruta de escenas románticas estilo cinematográfico: pétalos, atardecer y luz de las velas. Astro tip para el equilibrio energético: buscar aplausos y reconocimiento en otro lado aparte de la pareja; por ejemplo, estudiar actuación y/o alguna práctica artística para potenciar la creatividad.

Venus en Virgo

Signo de tierra, muy mental. Esta configuración se siente atraída por alguien con gran talento para la organización y el orden. Su forma de seducir es muy servicial, prestando atención a los detalles, viendo qué necesita el de al lado. No le gusta la desprolijidad. En el amor le es importante tener planes bien organizados y estructurados con la pareja durante la semana. Astro tip para el equilibrio energético: ordenar el placard por colores y mantener un espacio funcional puede ayudar a encontrar calma vincular.

Venus en Libra

Signo de aire, muy vincular. Esta configuración se siente atraída por alguien agradable, con gracia y especialmente estético. Su forma de seducir es desde la belleza y el encantamiento, con una sonrisa conquistadora. No le gustan las malas maneras, que las cosas no sigan el protocolo de la elegancia. En el amor le es muy importante buscar el acuerdo con su pareja y no discutir. Astro tip para el equilibrio energético: salir a bailar en pareja para potenciar el encuentro vincular.

Venus en Escorpio

Signo de agua, muy perceptivo. Esta configuración se siente atraída por la intensidad y las emociones fuertes. No le interesa un vínculo superficial. Su forma de seducir es desde la mirada penetrante y desde la sexualidad. En el amor necesita fusión y entrega total (puede ser algo posesiva y celosa). Astro tip para el equilibrio energético: es bueno recordar que no todos tienen la misma intensidad y/o disponibilidad de entrega que vos. Dosificar el apasionamiento no significa, necesariamente, falta de interés vincular.

Venus en Sagitario

Signo de fuego, muy aventurero. Esta configuración se siente atraída por la generosidad, el entusiasmo y la alegría. Su forma de seducir es desde la confianza, con naturalidad y carisma. No le gusta la mezquindad. En el amor necesita que todo sea hiperbólico y exagerado: fiestas, diversión, celebración y probar cosas nuevas. Astro tip para el equilibrio energético: armar una escapada o viaje en pareja puede devolver la calma vincular instantáneamente.

Venus en Capricornio

Signo de tierra, muy realista. Esta configuración se siente atraída por alguien responsable, serio, trabajador. Su forma de conquistar es a paso a paso, con laboriosidad y persistentemente. No le gusta la inmadurez; al contrario, en el amor necesita un vínculo formal, con estabilidad y compromiso (preferentemente bajo la forma del matrimonio). Astro tip para el equilibrio energético: no exigir en el ámbito de la pareja resultados como si fuera una meta laboral.

Venus en Acuario

Signo de aire, muy sociable. Esta configuración se siente atraída por alguien distinto, con gran capacidad para el despliegue creativo y original. Su forma de conquistar es desde su velocidad mental, su excentricidad y locura. No le gustan las cosas tradicionales o clásicas. En el amor le importa sentirse libre y no encerrarse exclusivamente en el ámbito de la pareja. Astro tip para el equilibrio energético: armar planes con amigos y no olvidarse que la pareja es también una forma de la amistad.

Venus en Piscis

Signo de agua, muy sensible. Esta configuración se siente atraída por alguien sensible y/o artístico pero es, en general, muy enamoradiza y soñadora. Su forma de seducir es sutil, espiritual y mágica. No le interesa un vínculo sexoafectivo sin amor. A su vez, en la pareja necesita gran entrega y confianza para poder mostrar su hipersensibilidad y no sentirse vulnerable. Astro tip para el equilibrio energético: recurrir a la música y/o el cine en momentos de angustia vincular para encontrar un espacio de catarsis compartida.