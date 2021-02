Horóscopo del amor para 2021: Jimena La Torre anunció cuáles serán las fechas clave

Este 2021, Júpiter transitará gran parte del año en Acuario, por lo que la astrología considera que se tratará del “año de Acuario”. La astróloga y tarotista Jimena La Torre, que publicó hace pocos meses su libro Horóscopo 2021, La nueva era de Acuario, anunció las posiciones de Venus y algunos buenos augurios para el amor en un video en su canal de YouTube.

“Digamos que no se puede generalizar cómo sería el año del amor para todos. Pero sí podemos pensar qué pasa con Júpiter desde Acuario, que te pide que tengas un pensamiento libre, y cuando hay aspectos de la Luna que hace los tránsitos en los signos venusinos, que son Tauro y Libra, qué va a a pasar. La Luna en Tauro hace una cuadratura con Júpiter, quiere decir que muy bien no se lleva. Júpiter le va a decir ‘liberate, abrite, no seas tan cerrado’, y Tauro le va a decir, ‘yo quiero todo para mi, quiero compromiso, quiero realidad’. Ahí ya tenemos un tema”, anticipó la astróloga.

También explicó cómo hacer un caracol del amor, algo que recomienda realizar a principios de año, como un símbolo del amor y un buen augurio. “El caracol es un elemental del signo de agua, y el agua tiene que ver con el amor. Es muy simbólico que a un caracol le puedas pedir todo el amor que querés. Si se lo pedís con todo tu deseo, y lo dejás en una bandeja, ya estás simbolizando el pedido de amor”, comentó, depositando el caracol de mar en una bandeja junto a otros. “Esto se puede hacer en cualquier momento. No solamente en 2021, siempre que haya una luna de agua, y siempre que sea viernes”, agregó.

La astróloga siguió contando los tránsitos de Venus en este año. “Venus, en el signo en el que esté, te va a dar una energía positiva al mismo elemento”, explicó.

Fecha por fecha, con los ojos en Venus

Según Jimena La Torre, desde el 2 de febrero hasta el 25, Venus permanecerá en Acuario, y luego se quedará en Piscis hasta el 22 de marzo, fecha en que entra en Aries. Del 14 de abril hasta el 10 de mayo, Venus estará en Tauro. Hasta el 3 de junio pasará por Géminis, luego en el signo de Cáncer un poco tiempo hasta el 28 de junio, cuando pasará a Leo. El 22 de julio entrará a Virgo y pasará a Libra el 17 de agosto. Sigue en Escorpio el 11 de septiembre hasta el 7 de octubre. En esa fecha entra a Sagitario y sigue hasta el 6 de noviembre. Ahí entra en Capricornio, de donde va a retroceder en diciembre.

“Todos los signos tienen posibilidades de amor. No como otros años, como el 2019, en que no hubo Venus en Capricornio. En este año están todos los signos tocados por Venus, con lo cual todos pueden tener amor”, auguró la astróloga.

“Cada signo tiene sus compañeros. Los compañeros de fuego son Aries, Sagitario y Leo. Los compañeros de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Los de aire son Géminis, Libra y Acuario. Cuando Venus transita uno de esos signos está dándole benevolencia al resto de sus compañeros”, agregó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información