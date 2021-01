Hoteles al paso: la transformación de los 5 estrellas para placer de los vecinos

Flavia Tomaello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 00:37

La pandemia dejó sin hoteles por varios meses a turistas y viajeros. Con experiencias varias en distintos sitios del mundo, muchos comenzaron a abrir sus puertas ofreciendo diferentes soluciones posibles: algunos con servicios integrales, otros han comenzado a prestar algunas de sus opciones que, por lo habitual estaban sólo destinadas a sus huéspedes, pero ahora se abren a todo público. Todos acomodándose a las medidas que la pandemia y sus rebrotes van marcando. Así, de pronto, nos veremos yendo a jugar al golf, a hacer un picnic, al día de spa, al abono de piscina, al tratamiento de belleza, a cata de tés, al sommelier de vinos... Esos hoteles en los que siempre te quisiste alojar, pero que estaban lejos de tu alcance, ahora podés visitar de manera más accesible como para hacer alguna actividad vacacional y darte un gusto bien merecido luego de tanto tiempo sin viajar.

Muchas de las tentaciones de los viajes incluyen los menús de chefs de vanguardia, la comodidad de la piscina o el tratamiento de spa. Esas actividades están disponibles en los hoteles que están a la vuelta de la esquina de casa. En ocasiones será sólo dar unos pasos y convertirse en el nuevo "pasajero" que no apoya la cabeza en la almohada".

El lujo sobre el lujo: qué hicieron los hoteles en el mundo

Una experiencia que ha comenzado a producirse es la del hotel emblema convertido en eje de su comunidad cercana. Sitios que encarnan el espacio donde se asientan y que, de pronto, se convierten en el nuevo motor que activa su barrio. Hyatt Loves Local, por ejemplo, es un impulso a algunas ideas en relación con el vecindario de sus hoteles. Con ellos intercambia proyectos en sus propiedades desde Atlanta hasta Seattle. A través de intercambios basados en el arte, la música, el wellnes, la filantropía y la cocina, distintos hoteles invitan a diferentes proveedores cercanos para crear experiencias para los locales que implicarán desde el uso de cocinas industriales, donde pueden elaborar sus productos, hasta espacios. para actuaciones, sesiones de spa, exposiciones de arte o pop-ups minoristas. El objetivo es que, además de impulsar el reset de los proyectos devaluados producto de la pandemia, cada Hyatt local atraiga tráfico de sus vecinos para fomentar las conexiones dentro de la propia comunidad.

Así, como ejemplo, Thompson Nashvillese ha unido a la marca de cócteles WITHco para organizar pop-ups mensuales al aire libre, mientras que Motif Seattle ha contratado al Monorail Espresso (que tuvo que cerrar temporalmente) para crear la tienda emergente móvil MxM en el hotel. En Hyatt Regency Baltimore Inner Harbor, el nuevo espacio Pop Up & Pick Up ofrece experiencias culinarias y áreas de venta minorista para una lista rotativa de negocios locales; el espacio alberga el histórico The Urban Oyster, el primer bar de ostras propiedad de negros de Baltimore, que debió cerrar su ubicación tradicional.

El más lujoso hotel de Londres, el Ritz, ha promovido la apertura de sus espacios gastronómicos para volver a invitar a su clásico té de la tarde, además del servicio de almuerzo y cena en el elegante Jardín Secreto, aislado detrás de Green Park. A pasitos de allí, en el Hotel 41, a pasos del Palacio de Buckingham y The Chesterfield en Mayfair, hay un conserje sólo para mascotas. Integrante de la cadena de hoteles Red Carnation, se ha impuesto una valoración a las mascotas al punto de ser tan huéspedes como sus dueños y todos disfrutan del mismo servicio.

Londres no deja de sorprender al vecino. El Hyatt The Churchill, por ejemplo, ha puesto su foco en las familias y para ellas presentó Mini Marylebone. Un servicio pensado para pequeñas estadías en las suits que acaban de renovarse y esperan con dos habitaciones y una serie de recorridos cercanos pre-preparados para integrar el barrio al hotel, como Madame Tussauds, Hyde Park o el zoo.

La vuelta al mundo en oferta: camas 5 estrellas a precio de 2

Es lo que anuncian los hoteles de lujo tailandeses para atraer a los lugareños. Hyatt Regency ha creado un paquete único denominado "One Million Baht Club", que incluye estadías de 365 noches, y beneficios como un chequeo en un hospital privado y acceso a un salón en centros comerciales de alto nivel.

El Marriott del centro de Bangkok ofrece habitaciones a 40 dólares la noche para coincidir con la campaña de ventas china "Doble 12" que comenzó el 12 de diciembre.

El mítico Alhambra Palace Hotel de Granada, aún cerrado y en renovación, ya ofrece paquetes de regalo para obsequiar futuras estadías, degustación de su cocina y experiencias exclusivas en el monumento histórico, todo incluido en el ticket apto para vecinos cercanos.

Los Meliá se han enfocado en "escuchar" al cliente para diseñar planes acordes a sus necesidades. Esto es lo que explica Antonio Báez, Director de Meliá Hotels International en Estados Unidos. "Hemos lanzado BeDigital360, una propuesta acotada a la oferta local (huéspedes provenientes de no más de 200 km). Meliá Orlando propone convertirse en un "hotel de día", donde las familias se abonen a la pileta, otorgando facilidades de teletrabajo para los adultos.

Sitios históricos, de pronto se volvieron ideas interesantes donde pasar el tiempo a la vuelta de casa. Sofie Kragh Ingvorsen, es directora de comunicaciones de Brøchner Hotels de Copenague, una cadena boutique "donde todas las propiedades se encuentran en sitios emblemáticos de la ciudad: un edificio funcionalista de 1934, el sitio donde se instaló la primera puerta giratoria de la ciudad y las fábricas de cerveza de Carlsberg". Lo mismo ocurre con Villa Copenhagen, uno de los hoteles más esperados de Europa en 2020 y miembro de Preferred Hotels & Resorts, la mayor colección de hoteles independientes de lujo del mundo, abrió sus puertas en el corazón de Copenhague. Situado en la centenaria Oficina de Correos y Telégrafos de la capital danesa y adyacente a los Jardines de Tivoli, Villa Copenhagen es una alternativa del siglo XXI que ofrece un lujo accesible y eco responsable.

La mirada neoyorkina del Baccarat brilla desde su concepto de cristal parisino en medio de la gran manzana. El hotel brilla desde su fachada de cristales prismáticos hasta sus interiores repletos de candelabros, revestimientos de paredes con seda. Allí la vista al MoMA deja un sabor a New York como en ningún otro sitio. Es uno de los pocos hoteles de lujo de la ciudad de Nueva York que acepta reservas. El sitio es pequeño y acogedor, lo que garantiza que siempre habrá cierta soledad y espacios personales.

Andanzas por BA: experiencias locales

Los sibaritas locales, con fronteras prácticamente cerradas, están como gato enjaulado buscando los escapes posibles. Cuatro se llevan los premios, aunque no siempre con posibilidades de alojarse aún, pero sí de ponerle cierto aire "de estar de viaje" a la experiencia.

Hilton Pilar espera con las propuestas Campo y Brasas y Día de Picnic, son ideales para disfrutar de un día fuera de la ciudad, rodeado de espacios verdes y naturaleza, para grupos o junto a amigos y/o familia. Acompañando ambas opciones el hotel ofrecerá acceso a todas las instalaciones, actividades recreativas y, también incluyendo su emblemática gastronomía diseñada por el chef ejecutivo Alejandro Camurri y su equipo.

Sofitel Cardales, en tanto, abre sus puertas nuevamente dos días antes de que termine el año con un plan para recibir a huéspedes que intenten unas microvacaciones cerca de casa. Está a 60 km de Buenos Aires, en el entorno natural de la reserva natural Otamendi. Ofrece un equilibrio de naturaleza en habitaciones amplias con toda la luz del campo, grandes terrazas y ventanales con vistas hacia la laguna, el Golf y el Campo. A esto se suma la cocina gourmet de sus restaurantes que intenta una fusión de la haute cuisine francesa con los sabores de la gastronomía argentina. Un espacio apto para familias.

Dos lujos locales para darse ahora que están un poquito más al alcance de la mano para aquellos que no viajaron en todo el año y tienen abstinencia. Duhau Terrazas se encuentra en la entrada del hotel, con vistas a la fachada del Palacio y a la calle más elegante y sofisticada del barrio de Recoleta, la Avenida Alvear. Una propuesta para que los clientes disfruten del aire libre rodeados de arquitectura y belleza mientras descubren los sabores de la cocina contemporánea con platos creados por el Chef Julián Galende, elegantes snacks, delicias de Duhau Pâtisserie, y una selección de las mejores etiquetas argentinas e internacionales realizada por su sommelier.

La otra, un top nocturno total: luego de siete meses de haber cerrado Nuestro Secreto, la parrilla del Four Seasons Hotel Buenos Aires, enciende el fuego a diario desde las 19.00 hs, sólo con reservas telefónicas. El servicio se ofrece en los Jardines de La Mansión, el espacio al aire libre con el que cuenta Nuestro Secreto, un oasis en medio de la ciudad. Se pueden disfrutar las especialidades que prepara la chef Patricia Ramos y su equipo: la provoleta, el célebre asado "al asador" o las entrañas para terminar con los heleados caseros Dolce Morte.