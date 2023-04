Humo en Buenos Aires: los mejores memes y la divertida reacción de los usuarios en las redes sociales

escuchar

El sábado 22 de abril, la ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del Área Metropolitana amaneció con una importante cantidad de humo en el ambiente. Los ciudadanos están acostumbrados a padecer este tipo de fenómenos cuando los pastizales del sur de Entre Ríos o Santa Fe arden. Pero en esta ocasión, la emanación provino desde San José, Uruguay. Ante esta situación que aún está presente este lunes y que afecta a la respiración y visibilidad de las personas, los usuarios de las redes sociales no tardaron en manifestar su pesar con mensajes hilarantes, cargados de ironía.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que a partir del sábado los incendios que afectan a la ciudad de Costas de Piedra en el mencionado departamento de San José, emanan humo que se dirige -debido al viento del oeste- a la ciudad de Buenos Aires. El foco de la quema está a 150 kilómetros y a pesar de la distancia, afecta directamente la salud de los habitantes.

La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecieron nuevamente hoy con un persistente humo que afecta la visibilidad y un intenso olor a quemado debido a un incendio en el departamento uruguayo de San José, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Daniel Dabove / Télam

Según informó esta mañana la portavoz del SMN, Cindy Fernández, mediante su cuenta oficial de Twitter, de momento no se logró sofocar el fuego. “Continúa activo el incendio en el departamento de San José, Uruguay. El viento lo desplaza hacia la costa argentina. En CABA tenemos una mezcla de humo y niebla que reducen la visibilidad a unos pocos Km”, detalló.

Los usuarios de Twitter postearon diferentes memes en reacción a la presencia de humo en la ciudad (Fuente: Twitter/@estoesdatta)

Además, en diálogo con LA NACION, Fernández advirtió: “Mientras el fuego esté activo, se estima seguirá habiendo humo al menos hasta el martes a la noche, cuando el viento que viene del este rote hacia el noroeste”. No obstante, también dejó en claro que esta problemática podría perdurar y extenderse a otras áreas. “Debido las pequeñas variaciones del viento, que puede venir más del noreste o del sudeste, el humo se podría llegar a distintos partidos del norte y el sur del AMBA”, concluyó.

En tanto, los locales manifestaron este lunes la permanencia del olor a quemado en las calles de la ciudad. Este penetró de tal manera en gran parte del litoral que gracias a la corriente de viento del este provoca una instalación del humo en todo el AMBA. A pesar de los buenos pronósticos que vaticinó la portavoz oficial del SMN, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios y memes en alusión al fenómeno. Como es de costumbre, ante cada situación que se podría tornar un poco engorrosa, están quienes utilizan el humor como alternativa para sobrellevar diferentes cuestiones de la vida cotidiana.

Viene de casa Rosada el humo pic.twitter.com/a5xJ79wnnm — The Godfather (@The_GodfatherOK) April 24, 2023

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la presencia de humo este lunes en Buenos Aires (Fuente: Twitter)

Humo?

No es eso!



Es la stela que dejo como rastro de mi despegue hacia las soluciones que como argentinos nos merecemos.! pic.twitter.com/zpORgJnq6U — Nino (@NPandemia) April 24, 2023

es que es humo nuevo pic.twitter.com/ZVaOjMVRPG — Nachangas (@testchamber1) April 24, 2023

No se dejen engañar, todo es una cortina de humo. pic.twitter.com/Rfbx6qMsA8 — Juan Carlos (como el Rey) 🇲🇽🇫🇷 (@serapiobruni) April 24, 2023

En la red social del pajarito, los porteños y bonaerenses se quejaron de la presencia de la niebla blanca en medio de la urbanización. Ante ello plasmaron mensajes un tanto irónicos en la sección de comentarios. “Ya los aires no son tan buenos. No se ven ni los helechos”; “Buenos Aires será rebautizada la ciudad del humo en cualquier momento. Es inminente”; “Cada vez que Buenos Aires huele a humo pienso en el fin del mundo”; “El humo que hay ahora en Buenos Aires es todo el que me vendiste”; “Hay humo en Buenos Aires porque Massa está pensando nuevas soluciones”; fueron algunas de las respuestas por parte de los usuarios.

