Invadió el altar en plena misa, se comió las hostias y la reacción del sacerdote fue contundente

El pasado lunes 17 de abril, un hombre invadió el altar de una iglesia mientras se realizaba una misa. El sacerdote a cargo del evento le pidió que abandonara el lugar, sin embargo, el irruptor hizo caso omiso y realizó acciones inapropiadas en el espacio sagrado. Ante esto, el clérigo perdió la paciencia y decidió retirarlo a empujones. Los hechos sucedieron en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Novalato, un municipio de Sinaloa, México.

Según reportó un medio local, el sacerdote perdió los estribos debido a que el hombre se sentó en la silla del cura, se comió las hostias y bebió el vino de una copa. Esto terminó con la paciencia del religioso, quien ya le había solicitado al intruso en un par de ocasiones que abandonara el lugar, por lo que tomó acciones físicas al respecto.

La pelea fue captada en video por los asistentes de la eucaristía y la compartieron en redes sociales. Las imágenes se viralizaron de inmediato. En ellas, se ve al hombre irruptor, vestido con una camisa roja, caminar sobre el sagrario. El sacerdote le dirigió unas palabras, pero la persona no les dio importancia. En un movimiento rápido, el religioso se acercó y lo empujó fuertemente, sin embargo, no fue suficiente para retirarlo por completo del altar, ya que cayó en los escalones. Ante esto, el clérigo se volvió a acercar y le dio otro empujón. El invasor por fin salió del espacio sagrado.

El hombre irruptor se comió las hostias que se encontraban en el altar Unsplash

No obstante, la trifulca no terminó ahí, dado que el hombre problemático no mostró intenciones de irse del templo y el clérigo bajó del altar para enfrentarlo. Esto levantó el caos entre los asistentes, quienes mostraron su preocupación con gritos de sorpresa. Tanto el sacerdote como el hombre entablaron un intercambio de palabras, aunque este no es posible de escuchar con claridad en la grabación.

Instantes después, el drama se hizo más grande, ya que se escuchó un fuerte impacto en el lugar del enfrentamiento. Si bien no se mostró con exactitud qué lo provocó, este ruido alarmó aún más a los feligreses. Algunos de ellos decidieron retirarse del lugar, mientras que otros buscaron apoyo de las autoridades. “Pidan ayuda a la patrulla”, se oyó decir a una mujer. El video terminó ahí, sin mostrar cómo concluyó la situación.

Le ofrecieron asesoría jurídica al sacerdote

El clip provocó diversas reacciones entre la comunidad virtual. Un usuario de Twitter, identificado como Carlos Ramírez, se pronunció al respecto en esta red social y pidió a sus seguidores que lo pusieran en contacto con el sacerdote afectado, en caso de conocerlo. Según explica en su perfil, el hombre es abogado, por lo que ofreció ayuda jurídica al clérigo, sin detallar qué ley pudo haber violado el irruptor. “Si alguien conoce al padre, agradezco que me compartan sus datos para contactarlo y brindarle la asesoría jurídica necesaria”, escribió.

Un hombre ofreció apoyo jurídico al sacerdote afectado a través de su cuenta de Twitter Twitter/carlramireza

En esta misma publicación, varias personas celebraron las acciones del sacerdote, mientras que otras lamentaron que los asistentes no intervinieron en el conflicto. “¡Muy bien por el sacerdote!”; “Bien por el Padre, debió salir más gente a apoyarlo”; “El sacerdote actuó muy bien al defender el recinto, pero los feligreses ni se mueven, cuando ellos también debieron intervenir”, señalaron.

La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde ocurrió el percance, se ubica en Sinaloa, México Facebook/ReflejosDeSinaloa

