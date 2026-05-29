Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors en fase de grupos de la Copa Libertadores
El equipo dirigido por Claudio Úbeda perdió en La Bombonera contra la Universidad Católica por 1 a 0 y quedó en la tercera posición de su grupo; las redes no tardaron en cuestionar el desempeño del Xeneize
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Boca Juniors no pudo con la Universidad Católica de Chile, perdió por 1-0 en La Bombonera y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos. Al quedar en la tercera posición, cuando se reanude el fútbol luego del Mundial, deberá disputar un partido por los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile, que quedó como el cuarto mejor segundo en dicho torneo. Por esta razón, las redes sociales no perdonaron al Xeneize y se viralizaron cientos de memes en cuestión de minutos.
Luego de un 2023 donde Boca llegó a la final de la Libertadores y perdió contra Fluminense, no le alcanzaron los puntos de la tabla anual y en 2024 tuvo que jugar la Sudamericana. Un año después, en 2025, tampoco pudo ser campeón de ningún torneo y apenas le alcanzaron los puntos para jugar el repechaje del máximo torneo de Sudamérica, por lo que había mucha expectativa, pero perdió como local ante Alianza Lima en la Fase 2 en febrero y no jugó competencia internacional a lo largo del año.
Por eso, en 2026, con el regreso oficial a la fase de grupos del torneo, se generó mucha ilusión entre los hinchas xeneizes, ya que iban a poder ir en búsqueda de la ansiada séptima Copa Libertadores. Pero, una vez finalizados los seis partidos de la fase de grupos, el equipo no pudo superar en puntos a Cruzeiro y a la Universidad Católica, por lo que deberá disputar la Sudamericana nuevamente y los memes fueron letales.
Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors
-que haces gritando son las 10 de la noche— gomezneta (@unpibefortinero) May 29, 2026
yo gritando el gol de u católica: pic.twitter.com/LVgrT3J1Au
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, GRACIAS POR TANTO. AFUERAAAAAA! pic.twitter.com/OM5p0JHNon— Gєямαη 🐔 (@GerCarp35) May 29, 2026
Belgrano nos da más alegrías que Boca pic.twitter.com/uJ5RGsHvTP— Agustina (@aguschiofalo) May 29, 2026
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJ COMO TE VAS A QUEDAR AFUERA DE LA LIBERTADORES DESPUES DE NO JUGARLA 2 AÑOS !!!!! pic.twitter.com/3GqqMVx0Gf— Flor 🐔 (@Floorgrillo) May 29, 2026
LSJDKAJSKAJSKAKAKA ES OFFSIDE— Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) May 29, 2026
SE DEJARON LA GARGANTA EN UN GOL CONTRA LA U CATÓLICA AL REVERENDO PEDO pic.twitter.com/DDnREL3XUY https://t.co/qqFZndzT2s
FHUEIDIDIIDIDODOEOE BOQUITAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/505BH3Nycp— Tottenham Bolivia (@SpursBol) May 29, 2026
SI CARAJO SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VAMOS CATOLICA NOMAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/iR1naDyBrK— Juanchi🇦🇷🇲🇨 (@juanriosrp) May 29, 2026
Cielos Católica— Marco Rodríguez G. 🎧 (@MarcoRG6) May 29, 2026
Le ganaste a Boca Juniors pic.twitter.com/EVu3ZfCvjp
La vida cuando River gana goleando y clasifica puntero a 8vos y boca queda eliminado en fase de grupos de libertadores jugando en la bombonegra pic.twitter.com/xmI6kdYsGr— isa bella (@riveryunfernet) May 29, 2026
Eliminaron al América de la sudamericana y Boca de la libertadores, sonríe la caprichosa. pic.twitter.com/RE2MbrxZei— Victor Cabrera (@vcabrer16) May 29, 2026
Jugadores, Dirigentes dejen la llave al utilero cuando se vayan y no vuelvan mas ( Bien Aranda el único que entendió). Una vergüenza como ensucian la camiseta de Boca. pic.twitter.com/FOwUbIWi4B— Maxi (@2214Maxi) May 29, 2026
Boca me rompe el corazón más que una mujer pic.twitter.com/vCJAgiufHN— Bian VA A VER A BTS (@Hectic777_) May 29, 2026
Así me tiene Boca. pic.twitter.com/lqUYK98H7z— Aki Spring 🇸🇪 (@AkiSpring0001) May 29, 2026
El hincha de Boca Juniors viendo a su equipo: pic.twitter.com/d6Frf8REqo— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 29, 2026
¿Nos vas a hacer sufrir una noche más?— SON DECISIONES ⭐️⭐️⭐️ (@lucysolfa) May 28, 2026
Boca: pic.twitter.com/Y2nhmeSQ4K
*Nadie*— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 29, 2026
Los jugadores de Boca Juniors: pic.twitter.com/qb1qhx3vPk
SE VA ZAMPEDRI PUTEANDOSE CON PAREDES Y LOS HINCHAS DE BOCA— Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) May 29, 2026
CABALLERO HACE LO SUYO Y SE RETIRA pic.twitter.com/36yPH7yTVW
“Tranquilo, Boca Juniors, solo es un partido clave”: pic.twitter.com/SnSwmrZRon— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 29, 2026
nada como ver a boca pic.twitter.com/UYagwecKXy— MonoTributriste (@fgonzalezfradin) May 29, 2026
papelon historico lo de boca. pic.twitter.com/82Dzd13IlE— PAPANICOLAOU PARA ZENON 🇸🇪 (@sxlcit91) May 29, 2026
Boca quedándose afuera de la Libertadores en fase de grupo*— Kuke (@Kuke_bj) May 29, 2026
Mientras tanto la 12: pic.twitter.com/QlWBYcLCSJ
Mood: pic.twitter.com/xVjsbuAtrD— JugadorNro12 (@_JugadorNro12) May 29, 2026
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