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Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors en fase de grupos de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Claudio Úbeda perdió en La Bombonera contra la Universidad Católica por 1 a 0 y quedó en la tercera posición de su grupo; las redes no tardaron en cuestionar el desempeño del Xeneize

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Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors en fase de grupos de la Copa Libertadores
Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors en fase de grupos de la Copa LibertadoresX (@soyunargento)

Boca Juniors no pudo con la Universidad Católica de Chile, perdió por 1-0 en La Bombonera y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos. Al quedar en la tercera posición, cuando se reanude el fútbol luego del Mundial, deberá disputar un partido por los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile, que quedó como el cuarto mejor segundo en dicho torneo. Por esta razón, las redes sociales no perdonaron al Xeneize y se viralizaron cientos de memes en cuestión de minutos.

Luego de un 2023 donde Boca llegó a la final de la Libertadores y perdió contra Fluminense, no le alcanzaron los puntos de la tabla anual y en 2024 tuvo que jugar la Sudamericana. Un año después, en 2025, tampoco pudo ser campeón de ningún torneo y apenas le alcanzaron los puntos para jugar el repechaje del máximo torneo de Sudamérica, por lo que había mucha expectativa, pero perdió como local ante Alianza Lima en la Fase 2 en febrero y no jugó competencia internacional a lo largo del año.

Por eso, en 2026, con el regreso oficial a la fase de grupos del torneo, se generó mucha ilusión entre los hinchas xeneizes, ya que iban a poder ir en búsqueda de la ansiada séptima Copa Libertadores. Pero, una vez finalizados los seis partidos de la fase de grupos, el equipo no pudo superar en puntos a Cruzeiro y a la Universidad Católica, por lo que deberá disputar la Sudamericana nuevamente y los memes fueron letales.

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors

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