Huyó de Siria para sobrevivir y empezó una nueva vida en la Argentina: “Explotó un auto frente a mi casa y murieron varios vecinos”

Como se sintió sola y extrañaba a su familia decidió regresar a su país. Sin embargo, hubo un clic que terminó de convencerla que tenía que vivir en Buenos Aires.

“Una noche estaba en mi casa y, de repente, explotó una combi frente al edificio donde vivía causando la muerte de varios vecinos que estaban en el lugar. Obviamente, sentí terror porque cada vez el peligro estaba más cerca”.

Fátima Berro (38) nació en Homs (Siria), pero cuando comenzó la guerra en su país, mayo de 2011, se encontraba viviendo en Damasco, una ciudad en estado de alerta a raíz de los atentados con explosivos que se sucedían casi todos los días, que se cobraban vidas de niños, de mujeres y de hombres.

“Destrozó todos los vidrios de la oficina”

“Sentía miedo por mi vida, por la de mi familia y por mis amigos, sentimientos que se tenían las 24 horas del día. Me tocó directamente el día que explotó un auto cerca de mi oficina unos minutos antes de que yo llegara. Destrozó todos los vidrios de la oficina. De haberme encontrado en ella no hubiera sobrevivido. Pude escuchar la explosión a cinco cuadras del lugar”, recuerda, con mucho dolor.

Instalada en el barrio de Palermo Fátima, que en su país se desempeñaba como profesora de idiomas, trabajó como vendedora en una joyería.

Este último episodio fue el clic que la hizo darse cuenta de que para sobrevivir debía abandonar su país con el pesar de alejarse de todos sus seres queridos.

Bienvenida a Buenos Aires

Por recomendación de una amiga que la ayudaría a encontrar trabajo, Fátima decidió viajar a la Argentina y cumplir, además, su sueño de conocer algún país de América Latina.

En su nuevo destino, para Fátima, los primeros días no fueron nada fáciles ya que, en principio, no sabía hablar en español. Además, la atormentaba el hecho de haber migrado de manera forzada por la guerra ya que, dice, no sabía si alguna vez iba a volver a ver a su familia y a sus amigos.

“La cuestión era sobrevivir”

Instalada en el barrio de Palermo, Fátima, que en su país se desempeñaba como profesora de idiomas, trabajó como vendedora en una joyería: “Fue muy difícil trabajar en algo que no tenía ni idea de cómo era, pero la cuestión era sobrevivir”.

“Extrañaba el lugar que sentía como mío”, dice Fátima, que luego de volver a Siria decidió regresar a Buenos Aires.

Entonces, para adaptarse lo antes posible a la ciudad y a las costumbres de los porteños comenzó a tomar clases en lengua viva, como ella misma dice. “No fue difícil para mí porque el inglés me ayudó mucho para aprender más rápido”, asegura.

Se vuelve a Siria

Sin embargo, cuando estaba de a poquito adaptándose a vivir en la Argentina Fátima comenzó a sentirse Se apoderó de ella una angustia -difícil de expresar con palabras- por lo que podría estar sucediéndole a sus seres queridos. Entonces, no lo pensó dos veces y decidió regresar. “Fue penoso el regreso a casa porque muchos de mis amigos se habían ido y otros habían muerto. Las calles eran diferentes. La gente estaba muy triste. Todo había cambiado”.

“Extrañaba el lugar que sentía como mío”

Sin embargo, a pesar de todos esos sentimientos que la atravesaban, un hecho la hizo regresar, sin dudarlo, a la Argentina. Ella misma lo cuenta: “Para era el Mundial 2014, en Brasil, el día del partido de la final entre la Argentina y Alemania yo estaba mirando el partido en un café con algunos amigos y, obviamente, alentaba por la Argentina. En un momento, a pesar del resultado final, la transmisión mostró a la gente en el Obelisco y me emocioné mucho porque había vivido a solo cuatro cuadras de allí. En ese momento sentí que extrañaba el lugar que sentía como mío y una semana después saqué el pasaje y volví”.

“Me gustaría trabajar más en producción televisiva y tener mi negocio propio. Por el momento no pienso en volver a Siria porque ya tengo mi familia acá y ya me acostumbré a vivir en la Argentina. Lo siento como mi hogar”.

La segunda experiencia de Fátima en la Argentina fue diferente a la primera. Antes de viajar, en 2015, supo que le daría una nueva oportunidad a este país para, definitivamente, echar raíces y pensar en un proyecto de vida a mediano o largo plazo.

Se enamoró y formó una familia

Esa idea se intensificó mucho más cuando a través de una amiga en común conoció a Walter, un policía que la enamoró por “ser buena persona, responsable, ama a su familia y me respeta”.

Al poco tiempo de ponerse de novios decidieron casarse y fruto de ese amor fue Siriana, que actualmente tiene siete años.

La historia de Fátima se hizo conocida a través de la campaña #AcáSomos creada por la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Me acostumbré a vivir en la Argentina”

Como trabajaba en una empresa de producción de series y cines Fátima comenzó a estudiar Cine y Teatro y su sueño es ser directora.

En Buenos Aires Fátima trabaja como fotógrafa.

Actualmente trabaja como fotógrafa y cada tanto realiza algunas traducciones vinculadas a trámites que tienen que realizar extranjeros en el país.

