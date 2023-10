escuchar

UN AÑO SIN EMPLEO

Buenas noches Kirón, soy Carlos y lamentablemente estoy sin empleo desde hace un año y en cada propuesta que surge siempre me aparece una traba o postergación para que se concrete finalmente. Apelo a tus conocimientos para que me digas en la medida de tus posibilidades si estoy bloqueado astralmente y si pronto me liberaré de éstas trabas . Soy del 12 de noviembre de 1961 y nací a las 18,55hs..

Muchas gracias por tu ayuda.

Carlos

Hola Carlos. Te cuento qué veo en tu mapa. Sos de Escorpio con Venus, Mercurio, Marte y Neptuno también en el signo del Escorpión. El Ascendente lo tenés en el signo contrario, en Tauro, a 13 grados. Tu Luna está en Capricornio, una posición que indica que desde chico te las tuviste que arreglar solo y así aprendiste a no pedirle nada a nadie, algo que es bueno para vos revisar porque hay cerca gente que puede apoyarte. La buena noticia es que justamente después de un año Júpiter, el planeta de la suerte, está ya en tu Ascendente ¡Vas a salir adelante en breve, tal vez antes de fin de año! No desesperes, si te sentiste perdido, sin brújula, eso ya pasó, lo que queda es expansión, apertura, nuevamente solidez. Ojalá tengas cerca una familia que te acompañe, una compañera que te contenga. Confiar es un buen camino para vos. Mis mejores deseos. Kirón

