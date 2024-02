escuchar

APRENDER SAGITARIO

Hola Kirón. Soy María nací el 4 de octubre de 1947 a las 23 h. Quería consultarte sobre la conduta mi hijo Santiago, nacido el 15 de junio de 1988, a las 18 h, tiene su trabajo y está en pareja con una chica perteneciente a una familia que tiene una empresa familiar y trabaja con el padre y el hermano en una relación muy conflictiva. Me parece que mi hijo imita actitudes, al agredirnos verbalmente a mi esposo y a mí, para reclamarnos su parte de nuestro departamento, siendo que nosotros somos jubilados, tenemos otra hija y es nuestro único bien. Quería pedirte ayuda de cómo enfrentar esta situación, para no agravarla, ya que parece ser el mal de esta época. Cariños y muchas gracias.

Hola María. Es muy preocupante lo que contás. Y no creo que sea exactamente el mal de la época, aunque sí es cierto que acceder a una vivienda propia les resulta muy difícil a los jóvenes. Tu hijo es de Géminis con Luna en Cáncer, probablemente bastante sobreprotegido en casa. Tiene un aspecto de inmensa buena fortuna en su carta, un trígono que le permite tener lo que quiere con menos esfuerzo que el resto. Su Ascendente es Sagitario, es decir que lo suyo es liberarse, viajar, estudiar, aventurarse. Vos tenés Sol en Libra, con Luna y Ascendente en Géminis. Triple aire. También una necesidad de libertad muy grande. Júpiter en Géminis el segundo semestre de este año traerá cambios para los dos, espero que buenos. Pero más allá de eso te diría que no temas agravar la situación, entiendo que tu diplomacia libriana no quiere enfretamientos, pero en este caso vos y tu esposo tienen que poner un límite clarísimo. La vivienda es de ustedes. Lo dice la ley. Los hijos heredan cuando sus padres ya no están. No negocies con tu propio hijo, María. Puede que se enoje y se aleje un tiempo. Pero tiene Luna en Cáncer… volverá. Hacelo amorosamente pero sin rodeos. Creo que después de junio se resolverá o, al menos, comenzará a resolverse. Firmeza. Él tiene que aprender Sagitario, que es ni más ni menos que la justicia. Con afecto. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Temas Horóscopo