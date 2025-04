Ida y vuelta

TAN AMIGOS

Hola Kiron querida. Mi año fue un quiebre. Me separé después de 15 años que todo parecía bien. Por suerte no tuvimos chicos. Sólo me quedó la custodia compartida del perro. Eso me sorprende, tan amigos. ¿Es posible? Fuimos muy apasionados, celosos, pegotes y ahora, nada de nada. No diría que me duele, me deja frío. Me hicieron hace poco la carta natal. Soy Tauro, con Luna en Géminis y Ascendente Sagitario. Si hay un porqué me gustaría saberlo. Un abrazo. Gustavo

Hola Gustavo. Ya te habrán dicho al hacerte la carta que tu parte taurina, posesiva y sensual, no se entiende del todo con la parte independiente, filosófica y guerrera sagitariana de tu Ascendente. Te diría que convivieron taurinamente y se separan sagitariana y geminianamente. Tiene sentido. Tauro está aún bajo el embate de Urano, modernizándose, aprendiendo a soltar. Y Júpiter aún está en Géminis, opuesto a Sagitario, enseñándote a conocer mejor a tu Luna (tu manera de querer) y señalándote el camino del Ascendente, que en tu caso consiste en desdramatizar, no aferrarte al dolor ni al pasado, dejar ir, y prepararte para nuevas y felices

experiencias. Ojalá así sea. Con cariño. Kirón

