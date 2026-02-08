Ida y vuelta

DAR FORMA A LA LIBERTAD

Hola soy Andrea, nací el 14 de diciembre de 1970 a las 00.05. Mamá siempre decía que esperé a que el reloj diera la medianoche. Me gustaría saber si voy a estar bien porque decidí separarme por segunda vez pero él aún no sabe nada. Estamos mal hace años pero parece ni darse cuenta. Los chicos crecieron y no tengo ganas de cargar con una pareja que parece un hijo más. Gracias y buen año para vos. Andrea

Hola Andrea. Sos de Sagitario, tenés la Luna en Cáncer y el Ascendente en Leo. Por lo tanto valorás mucho la libertad pero necesitás que te cuiden, pertenecer, moverte en un ámbito doméstico, de seguridad que te contenga. Luchan en vos ambos deseos, de salir al mundo y miedos o inseguridades que te hacen aferrarte a lo conocido. Yo te diría que hasta mitad de este año, con Júpiter rondando tu Luna, vas a dudar sobre esta decisión o entrar en un tira y afloje afectivo. De ahí en más realmente superás el llamado de tu Luna (que te lleva a sobreproteger a quien debería ser un par, muy a lo madre) y permitís que sea el doble fuego de Sagitario y el de Leo lo que te impulse. De todos modos Saturno en tu Casa 9 ayudará a que des forma a tu libertad, sea esta libertad a solas o en pareja. Suerte y un abrazo. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com