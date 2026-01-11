Ida y vuelta

MILONGA

Hola Kirón, lo tuyo me encanta. Soy Géminis, del 17-06-1957 a las 5 de la tarde. Mi madre dice que llovía tanto que Juan B Justo se inundó y por poco me tiene a la fuerza en la casa y que tuvieron que cruzar en bote. Soy una persona alegre pero sin suerte, me quedé solo hace bastante, viudo y con los hijos lejos. Tenía una mujer maravillosa. Voy a bailar tango, eso me ayuda, los amigos, la milonga y la radio. Bueno, lo que me cuentes va a servir. Buen año. Anselmo

Hola Anselmo. Sos geminiano y tenés la Luna en Acuario, ambos signos de Aire, es decir que está en vos muy viva la energía de la comunicación, de la mente, pero también el movimiento físico ¡Amigos, radio y milonga me parece una fórmula perfecta! (lo de la radio porque el silencio no es para la gente con mucho Aire). Sos persona brillante y profesionalmente tu carta natal está muy bien espectada. Lo que sucede es que tu Ascendente te lleva en un camino diferente, más materialista y pausado, ya que es Tauro, un signo de Tierra, fijo, con necesidades y cualidades muy diferentes al del resto de tu carta. Lo importante con Tauro es que cada cosa que hagas, que busques, que quieras, responda a una necesidad profunda, a una necesidad real. En tu carta natal necesitan combinarse la seguridad, la pertenencia, lo conocido y la libertad, la independencia, la ruptura de los códigos. Una compañera sería ideal… ¡sobre todo si te cocina! (Tauro es de buen comer). Creo que va a ser un muy buen año, sobre todo de junio en adelante. Eso sí, con pareja o sin pareja no dejes la milonga, eso va a mantener en forma tu cuerpo y tu espíritu. Te deseo mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com