Ida y vuelta

Aburrida

Hola Kiron. Estoy en crisis por el trabajo, aunque podría decirse que también por mi vida. Resulta que hace un mes recibí una propuesta para trabajar en un crucero, algo que me ilusiona desde chica, pero sinceramente tengo miedo de volver al negocio en el que estoy desde que terminé el colegio (hace ya mucho) y que me despidan por “colgarlos en el verano”. Lo que me pasa es que además de ganar poco en verano porque voy a comisión estoy… ¡¡¡Muy aburrida!!! ¿Cómo lo ves? Nací el 25/04/74 a las 21.20. Gracias. Maia

Hola Maia. Sos taurina, por lo tanto conservadora y con una gran fuerza de voluntad. Pero la Luna está en Géminis y el Ascendente en Sagitario, así que te aburre hacer siempre lo mismo y además tenés que cumplir con un destino de permanente aventura. Embarcarte es una idea genial, muy acorde con tus energías, siempre vas a tener mejor suerte lejos de casa porque eso les pasa a los Ascendentes Sagitario. Ese es el puntapié inicial, el resto vendrá solito. Tomá esta decisión como un inicio a cosas nuevas. Si decidís volver al negocio es probable que tengas tu lugar, plantealo como vacaciones y dejá la puerta abierta. Un beso y mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com