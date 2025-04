Ida y vuelta

OTRO CAMINO ES POSIBLE

Hola Kirón. Me acabo de jubilar, algo que creí no haría nunca. Soy adicta al trabajo y mantengo a mis padres. Soy Capricornio 29/12/1972 nací a las seis de la tarde en Morón ¿podré con esta nueva vida? ¿Me voy a deprimir? ¿Era el momento adecuado? Me apuraron con buenas intenciones pero estoy asustada. Gracias, muy lindo lo que hacés, muy útil. Marinés

Hola Marinés. Sos Capricornio, con Luna en Escorpio y Ascendente en Géminis. Una persona confiable, leal, responsable, que se hace problema por los demás pero con un destino que pide aire. El pasado, las raíces, lo que a veces te ancla, tiene que ver con la dependencia emocional, los celos, la posesividad. Pero el Ascendente te pide que “aflojes” que te diviertas, que salgas, leas, hagas cursos, viajes y –tal vez- te dediques al comercio o a la enseñanza. Lo que elijas en esta nueva etapa (porque seguro alguna actividad te vas a buscar) tiene que ser muy libre, sin horarios ni lugar fijo, y te tiene que permitir estar en contacto con mucha gente. Puede que Capricornio no sea muy sociable pero el Ascendente sí. Te jubilaste en un buen momento, cuando Júpiter activó tu Ascendente y te mostró que otro camino es posible Un beso y ¡adelante! Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

