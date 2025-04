Ida y vuelta

MUDARME AL CAMPO

Hola Kirón. Me llamo Mecha y nací un 3 de Abril de 1968 a la 1.20 de la madrugada. Resulta que mis padres tenían una pequeña finca en Entre Ríos que acabo de heredar. Perdí a papá el año pasado y no me quiero quedar en la casa de Buenos Aires, llena de recuerdos. Soy hija única, viuda, con un hijo que vive en Estocolmo. Quiero mudarme a la finca, la naturaleza me serena un poco, soy muy ansiosa. Tengo caballos, cultivo, dos amigas que viven en los linderos. Si ves algún riesgo en la decisión me gustaría saberlo. Mi miedo es aburrirme y no tener marcha atrás. Gracias. Mecha

Hola Mecha. Sos Aries, con Luna en Géminis y Ascendente en Acuario. Fuego y Aire. Muy vivaz, inquieta, visceral y cerebral a la vez. Ansiosa, tal como te describís. Como ariana un desafío va a volver a encender tu chispa vital, a darte entusiasmo. Si tenés amigas en la vecindad tu Luna en Géminis estará feliz y hacer un cambio de vida favorece a tu Acuario. Te diría que hasta fines de 2026 puede que te sientas algo perdida, eso debido a Júpiter en tu Casa 12, la de los duelos y los finales. Pero a la vez creo que vas a experimentar una sensación de liberarte, de abrirte. La amistad, hacer red con gente parecida a vos, mantenerte activa siempre son tus

mejores caminos para lograr que la pena quede atrás. Disfrutar es también una elección así que… ¡a elegir la alegría! Mucha suerte. Kirón

Kirón Por