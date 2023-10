escuchar

SED DE AVENTURAS

Hola Kirón. Siempre te leo y me gusta tu manera de decir. Te escribo en un momento especial, estoy satisfecha con mi vida, pero no encuentro propósito, tal vez la edad, el país, mis hijos que se fueron... Mi matrimonio está bien aunque no conectamos como antes, él es de Géminis, me acompaña, no me quejo, y sin embargo me siento algo sola. Espero que puedas orientarme . Tal vez la astrología tenga respuesta. Muchas gracias. Soy del

20/10/1950 a las 9:05. Nuria.

Hola Nuria. Sos de Libra, tenés Luna en Piscis y Ascendente Sagitario. Equilibrada, sensible, femenina, amorosa y con un destino de aventurera. Al hablar de propósito estás justamente nombrando a tu Ascendente porque Sagitario es el signo del sentido de la vida, de la vocación, el signo de la filosofía, el idealismo, la búsqueda incansable de una apertura vital. Si tu marido es geminiano te complementa perfectamente aunque claro hay que estudiar sus restantes energías. Saturno sobre tu Luna está haciéndote sentir esta soledad que es pasajera. Y el año que viene en el segundo trimestre del año, con Júpiter ya en el Sol de tu esposo y en tu Casa 7, la de la pareja, creo que vas a experimentar una renovación enorme en el vínculo y encontrar respuestas. Sos aventurera, sí, pero de Libra, es decir que sería bueno que la aventura que emprendas la hagan de a dos. Un abrazo. Kirón

