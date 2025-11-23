Ida y vuelta

LA NACION

SALIR DE LA CUEVA

Hola Kirón. Te escribo porque me invitaron a hacer un viaje y estoy indecisa. Es un crucero, algo lindo, pero vengo mal de salud y de ahí la duda. Nací el 13 de enero de 1965 a las 11.30 en Capital ¿Cómo ves mi año? Contame eso y además me interesa mi salud. Desde ya muchas gracias por leerme! Stella

Hola Stella. Sos de Capricornio, con Luna en Tauro y Ascendente en Aries. Tendés a ser algo formal y materialista, concreta, objetiva y posesiva pero el destino te pide que arriesgues, que te pongas a la cabeza de otros, que conquistes, compitas y arremetas. Hay un karma fuerte que llevás con vos, por Saturno en Piscis en tu Casa XII. Sacrificio por los demás, algún tema con tu padre. Yo diría que con Saturno saliendo decididamente a tu Ascendente el año que viene vas a estar mejor y que “salir de la cueva” de tu Casa XII te va a hacer un bien inmenso. No te prives del viaje (obvio con los chequeos de salud previos correspondientes), todo irá bien. Será tiempo de vibrar, disfrutar, expresar y animarse. Un abrazo. Kirón

