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LA NACION

Ida y vuelta

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PARA LA NACIONKirón
Los números de la suerte para cada signo este mes
Los números de la suerte para cada signo este mesFreepik

ES UNA LOTERÍA LA VIDA

Hola Kiron. Te escribo para preguntarte por mamá que está bastante anciana pero muy lúcida y presente. Hace cursos, tiene amigas, viaja pero está pasando una temporada rara, no me cuenta nada y estoy preocupada. Ya sé que a su edad es una lotería la vida pero… ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarla? Soy hija única y somos muy unidas. Nació el 18-09-1935 a las 9hs. Gracias. Pili

Hola Pili. Tu espléndida mamá es de Virgo, tiene Luna en Géminis y el Ascendente en Escorpio. Es efectivamente muy lúcida, muy inteligente y analítica, le encanta hablar, leer, saber, ha sido una mamá exigente pero buena. Y si le tocaron enormes pruebas de vida, por suerte tuvo fuerza para superarlas. Efectivamente la vida es una lotería, querida mía, y la astrología no pueda darte respuestas sobre su duración. Pero sí puedo decirte que Júpiter está cercano a su Sol y que eso le va a devolver parte de su entusiasmo, la hará brillar. Recordá que por su Luna tu mamá necesita compañía, conversación y actividades. Disfrutar con ella es el mejor regalo que podés hacerle. Cada día cuenta. Con cariño. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros

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