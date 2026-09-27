Ida y vuelta

ES UNA LOTERÍA LA VIDA

Hola Kiron. Te escribo para preguntarte por mamá que está bastante anciana pero muy lúcida y presente. Hace cursos, tiene amigas, viaja pero está pasando una temporada rara, no me cuenta nada y estoy preocupada. Ya sé que a su edad es una lotería la vida pero… ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarla? Soy hija única y somos muy unidas. Nació el 18-09-1935 a las 9hs. Gracias. Pili

Hola Pili. Tu espléndida mamá es de Virgo, tiene Luna en Géminis y el Ascendente en Escorpio. Es efectivamente muy lúcida, muy inteligente y analítica, le encanta hablar, leer, saber, ha sido una mamá exigente pero buena. Y si le tocaron enormes pruebas de vida, por suerte tuvo fuerza para superarlas. Efectivamente la vida es una lotería, querida mía, y la astrología no pueda darte respuestas sobre su duración. Pero sí puedo decirte que Júpiter está cercano a su Sol y que eso le va a devolver parte de su entusiasmo, la hará brillar. Recordá que por su Luna tu mamá necesita compañía, conversación y actividades. Disfrutar con ella es el mejor regalo que podés hacerle. Cada día cuenta. Con cariño. Kirón