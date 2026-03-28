Ida y vuelta

AL LÍMITE

Hola Kirón, soy una Sagitariana bastante típica te diría, del 12 de diciembre de 1979 a las dos y cincuenta de la tarde. Estoy en una crisis de pareja terminal y sinceramente con ganas de terminar con otras tantas cosas. No se si es la edad o los astros pero me siento al límite. Si tenés respuesta te agradezco y mucho. Nuri

Hola Nuri. Sos de Sagitario, con Luna en Libra y Ascendente en Aries. Tu Luna indica que te enseñaron a “ser” según el deseo de los demás pero tu Ascendente -o sea el destino- te fue llevando en sentido contrario, es decir al encuentro de tu propio deseo. Actualmente hay muchísimos planetas en Aries, o sea sobre tu Ascendente y frente a tu Luna (no a grados exactos pero ya se siente su actividad) y entre ellos está Saturno, el señor del límite. Diría que medir tu límite, asumirlo, poner límites a otros y decirte basta a vos misma van a ser los temas de tu vida al menos de acá a un par de años. Te va a ser muy útil este tránsito. Escuchate. Y lo que decidas… ¡bien decidido estará! Suerte. Kirón

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