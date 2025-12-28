Ida y vuelta

UN TOQUE DE LOCURA

Hola te leo semanalmente porque la astrología siempre me interesó. Tenía una novia que estudiaba tu carrera y me fue enseñando cosas. Te escribo porque estoy perdido, confundido y sin ver futuro posible. Incluso diría que deprimido. Y lo peor es que no me pasó nada en concreto. Nací el 16 de setiembre de 1975 a las 15.02. Tengo pareja, trabajo, un nene divino pero me siento mal. Desde ya muchas gracias. Joaquín

Hola Joaquín. Te cuento que sos virginiano y tenés la Luna y el Ascendente en Acuario. En principio te diría que llevar una vida tradicional, formal, ordenada, segura... no es para vos. O mejor dicho, no es para vos si no tenés a la vez una cierta dosis de juego, de locura, de creatividad, de libertad cotidiana. A medida que pasen los años cada vez te va a resultar más clara esta verdad sobre vos, ya que si pretendés cumplir con el mandato de lo que “deberías ser” (casarte tener un buen pasar, sentar cabeza, etc...) no vas a sentirte bien, algo va a faltarte y mucho. Puede que el sentirte deprimido, perdido, tenga que ver con haberte perdido un poco a vos mismo. No se trata de renunciar a la pareja y al trabajo porque también te hace falta estabilidad pero tenés que buscar amigos o actividades que le devuelvan chispa a tu vida. Saturno frente al Sol pudo haber empeorado este cuadro pero todo cambiará en los primeros meses del año. Sólo permití que ese toque de aire fresco y de locura ingrese a tu existencia. Buen año. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com