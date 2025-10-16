Influencers y arte urbano: el día en que Palermo se llenó de “Te quiero”

La frase “te quiero” constituye un universo inspirador: una vía de conexión entre las personas y los deseos que las movilizan; influencers se acercaron a Cabrera y Ravignani para celebrar un nuevo y colorido mural en sintonía con ese mensaje

Hay palabras que nunca pasan de moda. Por ejemplo: la frase “Te quiero” evoca en sí misma una catarata de sentimientos, recuerdos, personas, deseos. Una sensación inmediata de cercanía. Un concepto que hoy vuelve a ganar fuerza por su potencia y su capacidad de animar a las personas a conectarse.

Inspirado en esa idea, Banco Patagonia decidió amplificar el valor de estas palabras con una propuesta que invita a animarse a decirlas más seguido, a ponerlas en movimiento y a hacerlas visibles en la vida diaria. Como dice uno de los hits más icónicos del rock nacional, el mensaje “te quiero” vuelve a escucharse hoy de nuevas formas y en otros contextos.

En la esquina de Cabrera y Ravignani, un mural repleto de corazones gigantes irrumpió en la rutina urbana con un mensaje claro: volver a conectar. El 8 de octubre, día de su inauguración, esta esquina se transformó en un pequeño suceso local: vecinos, transeúntes e influencers se acercaron a celebrar distintas formas de decir “te quiero”, a dejar mensajes y sacarse fotos junto a los corazones gigantes.

Ese mismo día, figuras como Cris Vanadia, Belu Lucius, Marti Benza y Nacho Elizalde se acercaron a dejar su propio mensaje y compartirlo en redes, pero rápidamente el lugar se transformó en un espacio abierto que invita a cualquiera a sumarse.

El mural funciona hoy como un recordatorio urbano de que expresar afecto todavía importa, y que los gestos simples tienen un poder enorme cuando se comparten.

Conexiones reales, beneficios concretos

Detrás de esta idea aparece también la vocación de Banco Patagonia como facilitador del disfrute, situando al cliente en el centro, celebrando sus deseos y logros junto al banco. Es por esto que acompaña a las personas con diferentes beneficios que se adaptan a diferentes momentos de la vida: Desde jóvenes que recién comienzan su camino financiero hasta emprendedores que dan sus primeros pasos y jubilados que buscan tranquilidad: cada una de las propuestas del banco se conecta con la idea de acompañar para concretar los propios deseos:

A los jóvenes, con Patagonia ON, la cuenta para personas de entre 18 y 28 años con miles de beneficios que se abre 100% online y gratis y les brinda hasta $30.000 de bienvenida invertidos en un fondo común de inversión.

A quienes buscan cumplir un sueño, con préstamos personales de acreditación inmediata y hasta 60 cuotas fijas.

A los que confían su sueldo al banco, con hasta $300.000 de bienvenida e importantes descuentos que ayudan a ahorrar hasta $300.000 por mes.

A los jubilados, con productos 100% bonificados y ahorros mensuales que vuelven la rutina más liviana. Quienes pasen su jubilación al banco reciben hasta $200.000 de bienvenida.

A las PyMEs, financiación de hasta $500 millones disponibles para crecer y una cuenta 100% bonificada por 12 meses.

A los que viven la música, el teatro o el cine como parte de su día a día, con beneficios exclusivos en espectáculos, preventas para los mejores shows y cuotas sin interés.

Y a quienes buscan crecer día a día, con la Cuenta Mix, que ofrece la combinación perfecta entre la vida personal y su negocio con hasta $300.000 por acreditar ventas, productos bonificados por seis meses, 25% de ahorro en prepagas y muchos más beneficios para acompañar su esfuerzo.

Con el espíritu de “Te quiero”, Banco Patagonia consolida un universo donde las emociones, los vínculos y los deseos cotidianos encuentran un lugar posible. Un recordatorio de que, también en el mundo financiero, decir “te quiero” puede significar acompañar. En su web se encuentra más info de todos sus beneficios.

