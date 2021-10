Se enamoraron en el tren, un imprevisto los alejó y se reencontraron tras 15 años en un programa de radio

Federico y Julieta se conocieron una lluviosa mañana de verano hace 15 años. Ambos viajaban en un tren con destino a La Plata y tan solo necesitaron un cruce de miradas para querer quedarse allí toda la vida. La charla empezó en aquel viaje y se reanudó recién en 2021 cuando una casualidad, y el programa de Andy Kusnetzoff, los conectó de vuelta.

El verano en la provincia de Buenos Aires se asemeja, en ciertas ocasiones, a un clima tropical. Las lluvias fuertes aparecen sin previo aviso y se van tan pronto como las nubes se descargan con furia. En aquellos años el clima no daba tregua y en un tren con destino a La Plata se gestaba una historia de amor digna de aparecer en un episodio de Modern Love (Amazon Prime).

Julieta Carbone tenía 20 años y Federico Guzmán, 21. El destino los cruzó y ambos se subieron al mismo vagón, el mismo día y a la misma hora. Para los que creen en el amor a primera vista, este podría ser un ejemplo fundamental. “Me encantó él, lo empecé a mirar como: ‘Sí, me gustás’. Se acercó a hablarme y charlamos un ratito. Cosa va, cosa viene llegamos rapidísimo a La Plata”, relató ella en diálogo con LA NACIÓN. El tiempo pasaba más rápido que de costumbre pero dentro del tren el mundo parecía haberse detenido.

La estación de tren de La Plata, el último lugar donde se vieron 15 años atrás

Hablaron de sus gustos, de la vida y de sus intereses. Ninguno quería bajarse. Federico llegó a su estación, dos paradas antes de la ciudad de La Plata. Un momento de duda y una decisión fundamental. “Él tenía que bajar pero me acompañó hasta el final”, indicó Julieta. “Yo no quería que llegara nunca el tren”, completó.

Afuera, la lluvia no paraba. Adentro, el tiempo no pasaba. Cuando el cartel de la estación marcó el final del recorrido, y sin que ellos lo supieran en aquel entonces, indicó el final de la relación. Federico sacó de su mochila un CD que había grabado, agarró su paraguas y se los regaló a Julieta. La joven -¿enamorada?- le devolvió una sonrisa y un pequeño papelito con su número de teléfono, un saludo y la promesa de reencontrarse.

“Yo te vi en el tren”

Los días pasaban y el teléfono no sonaba. Julieta llegó a su ciudad y se encontró con sus amigas. La noche solo tuvo un tema del que hablar. De fondo, el disco de Federico mantenía el recuerdo vivo mientras que las canciones de Led Zeppelin y AC/DC que él había grabado se repetían en loop. “Fue hablar de todo lo que había pasado. Mis amigas me decían: ‘Ay, sí. Ya te va a llamar, se van a ver’. Los días pasaban y no me llamaba más, empezaba a decaer”, recordó ella.

“Mis amigas me gastaban y me cantaban: ‘Yo te vi en el tren, yo te vi en el tren’”, rememoró entre risas. La canción de Los enanitos verdes calzaba a la perfección con su historia. La llamada que nunca llegaba generó cierta intriga en la joven. El fin de semana siguiente tuvo que quedarse en su casa preparando exámenes parciales pero los dos que le siguieron regresó al tren con la esperanza de volverlo a ver.

Recién 15 años después pudieron saber qué había pasado. A la salida de la estación, a Federico le robaron la mochila y, con ella, el papel que tenía el número de Julieta. Pasó la semana y el joven volvió a hacer el mismo viaje, exactamente a la misma hora, esperando verla en el mismo vagón pero ella nunca llegó.

La vida los separó y el tiempo los hizo olvidar. Tres años más tarde, Carbone se puso de novia con un joven que conoció en la facultad y con quien mantuvo una relación por diez años. Él continuó con su vida lamentando haber sido víctima de la inseguridad aquella mañana.

Julieta tiene hoy 35 años, se separó en febrero y afirma estar "saliendo con alguien esporádicamente" aunque no descarta un encuentro con Federico Julieta Carbone

Una casualidad, Andy Kusnetzoff y un final abierto

Pasaron 15 años de aquél encuentro. Federico Guzmán se contactó con una agencia inmobiliaria para encontrar un departamento. Le pasaron un número de WhatsApp, mandó un mensaje haciendo una consulta y recibió una respuesta que nunca creyó recibir: era ella. Julieta Carbone trabaja hoy como agente de bienes raíces y recibió por obra del destino el mensaje de aquel joven que robó su corazón.

Recién separada y con la mente en otro lado no se percató de que Federico era su Federico. Él sí. Guzmán dudaba y su incertidumbre lo llevó a comunicarse con el programa de Andy Kusnetzoff para pedir consejo. El sol le pegaba en la cara al periodista y desde los estudios de Urbana Play movió cielo y tierra para que esta historia tuviera el final que se merecía. La producción hizo su trabajo y logró que Federico y Julieta se reencontraran en la puerta de la radio.

La historia de amor de Federico y Julieta, escuchada al aire por Andy Kusnetzoff

“Estaba en shock, mucha adrenalina de reencontrarme con él después de 15 años y que haya sido gracias a la radio. El responsable 100% es Andy y los chicos de producción”, reconoció Julieta. Salieron al aire, contaron su historia ante la atenta escucha de los oyentes y fueron hasta el lugar. Se sentaron en la vereda, como si el tiempo no hubiera pasado y charlaron un rato.

Un beso, un abrazo y una despedida. “Esta vez sí tiene mi teléfono”, bromeó ella. Cada uno por su lado, regresaron a sus casas. Desde su encuentro en la radio no volvieron a hablar. “Si me dijera de tomar algo me encantaría. Charlar con él de mil cosas de la vida, del tiempo que pasó... me re tomaría una cervecita”, cerró ella.

Julieta hoy tiene 35 años y, se reencuentren o no, afirma estar muy feliz de haber revivido aquella historia y haberle dado un cierre de alguna manera. Federico tiene 36 y, pese a haber sido contactado por LA NACIÓN para que contara su historia, no quiso dar declaraciones.